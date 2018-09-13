Ещё
Связисты ЮВО скрыли от воздушной разведки условного противника более 50 полевых пунктов управления в рамках ТСУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Связисты ЮВО скрыли от воздушной разведки условного противника более 50 полевых пунктов управления в рамках ТСУ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для обеспечения маскировки были задействованы подразделения РЭБ и инженерных войск, а также термодымовая аппаратура подразделений РХБ защиты с целью постановки дымовой завесы.
На тактико-специальных учениях (ТСУ), которые проводятся в рамках проверки боевой готовности подразделений связи Южного военного округа (ЮВО), было организовано скрытное развертывание более 50 полевых пунктов управления соединений и воинских частей.
Для обеспечения маскировки пунктов управления были задействованы подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и инженерных войск, а также термодымовая аппаратура подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты с целью постановки дымовой завесы. Выполнение учебной задачи проверено посредством видеомониторинга расчетами беспилотных летательных аппаратов, имитирующих разведывательные дроны условного противника.
Безопасность пунктов управления обеспечили расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», переносных зенитно-ракетных комплексов ПЗРК «Верба», войсковые подразделения военной полиции, расчеты беспилотных летательных аппаратов подразделений охраны.
Полевые пункты управления соединений и воинских частей ЮВО организовали сеанс закрытой радиосвязи в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника.
В тактико-специальных учениях связи приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих и было задействовано около 350 единиц военной техники.
Проверка боевой готовности соединений и воинских частей ЮВО проводится по плану командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.
ТК «Звезда»: последние новости
Российские и китайские летчики уничтожили «боевиков» в Забайкалье Удар «Искандера»: кадры пуска ракет на маневрах «Восток-2018» Противотанкисты ВВО уничтожат бронированные цели условного противника управляемыми ракетами «Конкурс-М» и «Штурм-С»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны212
«Отравители» Скрипалей дали первое интервью139
Путин обратился к военным
Украина огласила план по уничтожению России
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья1
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
05:08
«Отравители» Скрипалей дали первое интервью
Общество Политика
00:50
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны
Общество
01:11
Путин обратился к военным
Армия Войска
05:33
В машине родственника Хачатуряна прогремел взрыв
Происшествия
00:29
Самое мощное интернет-оружие снова пробудилось
Интернет Наука и техника
03:26
Домогательство Вайнштейна попало на видео
Общество В мире
05:19
Киселев высказался об «отвратительной мерзости»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение