Связисты ЮВО скрыли от воздушной разведки условного противника более 50 полевых пунктов управления в рамках ТСУ

Для обеспечения маскировки были задействованы подразделения РЭБ и инженерных войск, а также термодымовая аппаратура подразделений РХБ защиты с целью постановки дымовой завесы.

На тактико-специальных учениях (ТСУ), которые проводятся в рамках проверки боевой готовности подразделений связи Южного военного округа (ЮВО), было организовано скрытное развертывание более 50 полевых пунктов управления соединений и воинских частей.

Для обеспечения маскировки пунктов управления были задействованы подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и инженерных войск, а также термодымовая аппаратура подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты с целью постановки дымовой завесы. Выполнение учебной задачи проверено посредством видеомониторинга расчетами беспилотных летательных аппаратов, имитирующих разведывательные дроны условного противника.

Безопасность пунктов управления обеспечили расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», переносных зенитно-ракетных комплексов ПЗРК «Верба», войсковые подразделения военной полиции, расчеты беспилотных летательных аппаратов подразделений охраны.

Полевые пункты управления соединений и воинских частей ЮВО организовали сеанс закрытой радиосвязи в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника.

В тактико-специальных учениях связи приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих и было задействовано около 350 единиц военной техники.