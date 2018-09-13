В День города в Ростове-на-Дону стартует автопробег акции «Военная служба по контракту в ЮВО — выбор настоящих мужчин!»

На автопробеге будет использован мобильный комплекс, который поможет расширить географию работы инструкторов на пунктах отбора и позволит максимально охватить аудиторию потенциальных кандидатов на военную службу по контракту.

15 сентября в ходе празднования 269-й годовщины образования города Ростова-на-Дону пройдёт автопробег новейшего мобильного комплекса отбора (МКО) граждан на военную службу по контракту в рамках акции «Военная служба по контракту в Южном военном округе — выбор настоящих мужчин!».

Автопробег общей протяженностью более 400 км пройдет по маршруту:

г. Ростов-на-Дону — пос. Весёлый — ст. Кагальницкая — г. Зерноград — г. Ростов-на-Дону.

Мобильный комплекс помогает расширить географию работы инструкторов на пунктах отбора и позволяет максимально охватить аудиторию потенциальных кандидатов на военную службу по контракту, которые проживают в муниципальных образованиях, удалённых от областного центра.

На выбор кандидатам будут предложены около 100 различных специальностей в подразделениях Сухопутных войск, авиационных частей армии ВВС и ПВО округа, а также на Черноморском флоте и Каспийской флотилии.

Наибольшее количество кандидатов планируется набрать в 150-ю мотострелковую дивизию в Ростовской области.

Старт автопробега будет дан в 9.00 15 сентября в парке культуры и отдыха имени Максима Горького г. Ростова-на-Дону и завершится 22 сентября.