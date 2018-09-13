На аэродромах морской авиации и ПВО Черноморского флота проведено двустороннее учение

В ходе учения каждая из сторон применила нестандартные подходы для достижения победы над условным противником, при этом командир сил на аэродроме Кача успешно обеспечил вывод авиационной и наземной техники из-под удара.

На аэродромах Морской авиации и ПВО Черноморского флота Кача и Новофёдоровка прошло двустороннее учение, в ходе которого одна из сторон атаковала аэродром условного противника, а другая отражала нападение.

По замыслу учения, авиационная группировка ЧФ и армии ВВС и ПВО Южного военного округа в составе восьми самолетов Су-30СМ, двух вертолетов Ми-8, и двух вертолётов Ми-35, была поднята с аэродрома Новофёдоровка для нанесения удара по аэродрому Кача.

Задачей обороняющейся стороны был вывод из-под удара транспортных самолетов АН-26, самолётов Бе-12 и вертолётов Ка-27 и отражение удара с использованием зенитных ракетных комплексов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и маскировки.

В ходе учения каждая из сторон применила нестандартные подходы для достижения победы над условным противником, при этом были отмечены действия командира сил на аэродроме Кача, который обеспечил вывод авиационной и наземной техники из-под удара, прикрытие аэродрома зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» и «Оса», для «ослепления противника» развернул средства РЭБ и использовал аэрозольную маскировку объектов.