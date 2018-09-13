Мобильный комплекс отбора на военную службу проедет по Ростовской области 

В Ростовской области новейший мобильный комплекс отбора кандидатов на контрактную военную службу проедет за неделю 400 км. Как сообщили в Южном военном округе, старт будет дан в субботу, 15 сентября, в День города в Ростове-на-Дону. Комплекс отправится в поселок Веселый, затем в станицу Кагальницкую, оттуда в Зерноград и вернется в южную столицу. Автопробег займет ровно одну неделю. «Мобильный комплекс, который состоит из мобильного пункта на базе шасси КамАЗ-43118 и информационно-сценического модуля, установленного на прицепе НЕФАЗ, помогает расширить географию работы инструкторов на пунктах отбора и позволяет максимально охватить аудиторию потенциальных кандидатов на военную службу по контракту, которые проживают в муниципальных образованиях, удаленных от областного центра», — пояснили в Южном военном округе. Кандидатам предложат более сотни различных специальностей как в сухопутных войсках, так и в авиации, на флоте. Основной упор планируется сделать на набор кандидатов для 150-я Идрицко-Берлинской ордена Кутузова 2-й степени мотострелковой дивизии.