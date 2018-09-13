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Для защиты ядерных установок в России могут привлечь войска Росгвардии
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Для защиты ядерных установок в России могут привлечь войска Росгвардии 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Для защиты объектов использования атомной энергии могут привлечь войска Росгвардии. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму (есть в распоряжении «Парламентской газеты»).
Автор инициативы — Правительство России. Изменения предлагается внести в статью 49 Федерального закона «Об использовании атомной энергии».
Законопроект подготовлен Госкорпорацией «Росатом» в инициативном порядке, сообщается в пояснительной записке к документу.
Сейчас защита ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ обеспечивается эксплуатирующими компаниями и органами исполнительной власти России. На действующих судах и плавсредствах с ядерными установками и радиоактивными источниками, а также на космических и летательных аппаратах — их экипажами.
При этом действующее законодательство не учитывает полномочий в этой области войск Росгвардии, ведомственной охраны органов исполнительной власти РФ и Госкорпорации «Ростатом». Законопроектом предлагается наделить их функциями по защите объектов использования атомной энергии.
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