На учениях «Восток-2018» в бой пойдут роботы

На Дальнем Востоке в ходе маневров войск «Восток-2018» в одном из практических занятий будут использованы мобильные роботехнические комплексы «Уран-6». Они будут будут делать проходы в минно-взрывных заграждениях условного противника вместе с самоходными реактивными установками разминирования УР-77 «Метеорит» и боевыми машинами разминирования БМР-3М.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, для выполнения боевых задач используют десять групп штурма и разграждения от отдельного мотострелкового и отдельного инженерно-саперного соединений Восточного военного округа. Их действия будут прикрывать уже робототехнические комплексы «Уран-9», которые в состоянии поразить живую силу и бронетехнику неприятеля на расстоянии от трех до пяти тысяч метров.

Робот-сапер «Уран-6» — гусеничный самоходный радиоуправляемый минный трал. Его используют для разминирования на разных участках, в том числе и в горной местности. Робот двигается со скоростью до трех километров в час, по команде оператора уничтожает обнаруженные взрывоопасные предметы.

Роботехнический комплекс «Уран-9» предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники. На вооружении стоит комплекс управляемого вооружения «Атака» с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы «Шмель-М», 30-мм автоматическая пушка 2А72 и 7,62-мм пулемет.