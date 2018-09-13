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Жданова: Я впечатлена увиденным на Цуголе
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Жданова: Я впечатлена увиденным на Цуголе 

75.RU 42 минуты назад
Фото: 75.RU
— Я впервые лично присутствовала на такого масштаба военных учениях и параде войск. Потрясающее зрелище, конечно, вызывает прилив гордости за Отечество и уверенность в том, что мы под надежной защитой — нашей современной и подготовленной армии. Кстати, тот факт, что крупнейшие за 37 лет учения проводились на нашей территории, свидетельствует не только об отношении федерального центра к нам, но и о том, что учения станут еще одним шагом в укреплении партнерских отношений с Китаем и Монголией, — отметила губернатор.
Напомним, что манёвры «Восток-2018» стали самым масштабным мероприятиием подготовки войск в истории Российской армии. К ним привлечены около 300 тыс. военнослужащих, более 1000 самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тысяч танков, бронетранспортёров и других машин. В основном розыгрыше, который состоялся на полигоне Цугол, принял участие воинский контингент Народно-освободительной армии Китая численностью до 3,5 тысячи человек.
75.RU: последние новости
Журналистов из Испании, Японии и ещё 12 стран собрали в пресс-центре на Цуголе Юнармейцы Забайкалья рассчитывают задать вопрос Путину Более 100 журналистов из 14 стран освещают военные учения в Забайкалье
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