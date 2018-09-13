Ещё
Радугин надеется, что за ним в S7 придут еще инженеры из РКК «Энергия»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Радугин надеется, что за ним в S7 придут еще инженеры из РКК «Энергия» 

РИА Новости 40 минут назад
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Перешедший из ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» в S7 Space конструктор средств выведения Игорь Радугин рассказал в интервью РИА Новости, что рассчитывает, что вслед за ним в S7 перейдут несколько его наиболее опытных коллег.
"Я пришел один, но рассчитываю, что за мной придет несколько наиболее компетентных специалистов, с которыми мы работали вместе", — сказал он.
Радугин перешел из РКК «Энергия» в S7 Space и приступил к работе 10 сентября. В корпорации он был первым заместителем генконструктора — главным конструктором средств выведения. В 2013 году в журнале РКК «Энергия» «Космическая техника и технология» он опубликовал статью о проекте экономически эффективной системы средств выведения среднего и тяжелого классов для запусков элементов перспективной пилотируемой транспортной системы с космодрома Восточный. В последующем многое из этого предложения нашло продолжение в ракете «Союз-5».
Новая ракета среднего класса создается в России в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс», на которую в Федеральной космической программе на 2016-2025 годы заложено 30 миллиардов рублей. В то же время недавно "Роскосмос" подписал с «Энергией» контракт на разработку «Союза-5», согласно которому создание новой ракеты обойдется в 61 миллиард 198 миллионов 300 тысяч рублей.
В S7 Space Радугин будет вести разработку перспективной многоцелевой ракеты-носителя среднего класса и различных вариантов ее применения, в том числе, для запусков с плавучего космодрома «Морской старт», а также ракеты с многоразовым возвращаемым блоком первой ступени.
Полную версию интервью читайте здесь>>
Последние новости
Вот почему жулики чувствуют себя комфортно в России Орешкин назвал реальный курс рубля Щит от "топоров". Сможет ли ПВО России отразить удар США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина огласила план по уничтожению России1178
Путин обратился к военным74
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны58
Киселев высказался об «отвратительной мерзости»219
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление406
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
00:50
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны
Общество
01:11
Путин обратился к военным
Армия Войска
05:33
В машине родственника Хачатуряна прогремел взрыв
Происшествия
00:29
Самое мощное интернет-оружие снова пробудилось
Интернет Наука и техника
03:26
Домогательство Вайнштейна попало на видео
Общество В мире
05:19
Киселев высказался об «отвратительной мерзости»
Общество
02:14
В машине брата сестер Хачатурян произошел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение