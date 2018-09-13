Т-35: как воевал танк, который изображен на медали «За отвагу»

Самым известным советским танком, во многом обеспечившим нашей стране победу в Великой Отечественной войне стал легендарный Т-34. Тем не менее, на медали «За отвагу» изображен вовсе не он, а практически не использовавшийся в боях, но зато грозный внешне пяти башенный танк Т-35.

Крепость на колесах

Как ни парадоксально, но Т-35, который советские художники любили изображать на агитационных материалах времен Великой Отечественной войны к 1941 году два года, как был снят с производства. Всего в СССР было выпущена 61 машина этой модели тяжелых танков. Главным его отличием от других боевых машин СССР было наличие сразу пяти боевых башен. Во время военных парадов 1930-х годов, действительно, Т-35 выглядел несокрушимой громадой. В то же время необходимо отметить, что если свои много башенные танки немцы безуспешно пытались поставить на серийное производство только в конце войны, то в СССР они массово производились, начиная с 1933 года. При этом, как ни удивительно это звучит, но самый мощный танк Советского Союза в период с 1933 по 1939 года, когда он был снят с производства, в военных действиях не участвовал. Увидеть его можно было только на Красной площади во время парадов или на учениях. На фронт, отдельные образцы этой боевой машины были отправлены лишь после начала Великой Отечественной войны. Но на полях сражений они себя зарекомендовали крайне неважно. Тяжелые, неповоротливые, часто ломающиеся Т-35 достаточно быстро вышли из строя или были уничтожены противником. В то же время, чем меньше образцов данного танка оставалось в войсках, тем больше росло количество его изображений на агитационных плакатах, призывающих сражаться до последней капли крови. На них Т-35 должен был олицетворять мощь Советской армии, хотя в реальности ей никогда не являлся.

Рождение легенды

Впрочем, вина за практически полную неспособность к боевым действиям в условиях Великой Отечественной войны лежит не на экипаже танка или его конструкторах, а на стремительной эволюции военной техники, в ходе которой Т-35 быстро устарел. Появление данной боевой машины было обусловлено работой в СССР в 1930-м году немецкого танкового конструктора Эдварда Гротте. Талантливый изобретатель с группой помощников трудился в Советском Союзе над созданием первого отечественного тяжелого танка. Однако незадолго до завершения работы, конструктор был вежливо отправлен домой, а его работу продолжили советские военные инженеры. В итоге к 1932 году на свет появился Т-35-1, весивший 42 тонны. Броня танка достигала 40 мм, а экипаж состоял из 11 человек. В качестве вооружения на боевой машине были установлены пять боевых башен, две пушки и три пулемета. На испытаниях танк полностью удовлетворил военных, но конструктора решили еще немного доработать свое детище. Сначала к 1933 году появился танк Т-35-2, а затем ушедший в серию Т-35А. Последняя версия танка имела улучшенную ходовую часть и существенно измененные от первоначального варианта конструкции пулеметных башен. В 1934 году тяжелый танк поступил в войска. На момент своего появления пяти башенный танк Т-35 по огневой мощи являлся самым грозным танком в мире. Пять вращающихся башен боевой машины были вооружены пулеметами и могли вести круговой бой. В свою очередь, также размещенные на башнях три пушки могли создавать существенные бреши в живой силе и технике противника. Главными недостатками танка, являлась тонкая броня и низкая скорость передвижения из-за огромной массы танка. Тем не менее, к 1941 году за прошедшие семь лет с его создания танк морально устарел, хотя все еще и производил впечатление серьезной боевой машины.

Боевое применение

В первые дни войны в частях Красной Армии насчитывалось 48 танков Т-35. В основном они находились на балансе 67-го и 68-го танковых полков, а также 34-ой дивизии Киевского военного округа. Едва началась война, командование Красной Армии попыталось применить по назначению, никогда не воевавшие до этого танки. Безуспешно. Тридцать пять из них сломались по дороге на фронт, и лишь семь погибли во время боевых действий. Правда, справедливости ради стоит отметить, что два танка Т-35 неплохо проявили себя во время битвы под Москвой. Но большинство Т-35 из-за технических неисправностей были брошены своими экипажами. При этом время можно отметить, один интересный факт. Когда немцы захватили первый трофейный Т-35, он был тут же отправлен в Берлин для изучения. В столице Третьего Рейха танк находился до мая 1945 года, когда отремонтированный был использован немцами во время обороны города, но был быстро подбит Советскими войсками. Данный эпизод стал последним в истории боевым применением Т-35. Тем не менее, не состоявшийся, как боевая машина, данный танк сыграл существенную пропагандистскую роль во время агитации в годы Великой Отечественной войны.