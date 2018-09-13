Удар «Искандера»: кадры пуска ракет на маневрах «Восток-2018»

На учениях «Восток-2018» прошли пуски ракет оперативно-тактического комплексов «Искандер-М».

Пуски ракет прошли в рамках розыгрыша практических действий войск на 247 межвидовом полигоне «Цугол».

В ходе массированного огневого удара комплексом «Искандер-М» использовалась крылатая ракета, управляемая на всей траектории движения и позволяющая постоянно менять профиль полета по высоте и направлению, с ускорением на отдельных участках до гиперзвуковой скорости.

Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» создан для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

Использует две ракеты: сверхманевренную квазибаллистическую ракету со сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО, а также крылатую ракету Р-500. Они могут оснащаться как ядерной, так и неядерной боеголовкой. Масса боевой части — 480 килограмм.

Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания — пять-семь метров. Дальность стрельбы — до 500 километров. Большинство военных экспертов сходятся во мнении, что перехватить обе эти ракеты при их одновременном пуске практически невозможно.

В начале 2018 года сообщалось о завершении строительства зоны под размещение ОТРК «Искандер» в Западном военном округе.

В мае эти комплексы приняли участие в Параде Победы, который прошел в Калининграде. Комплексы также показали на параде, который прошел по итогам учений «Восток-2018».

Перевооружение ракетных соединений Сухопутных войск на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» будет завершено к 2020 году.