Готовность на все 100: войска МТО обеспечили переброску войск на «Восток-2018»

Военнослужащие войск материально-технического обеспечения заблаговременно подготовились к грандиозной переброске войск и техники на тысячи километров.

Непосредственно маневрам «Восток-2018» предшествовала колоссальная работа войск МТО: военнослужащие строили переправы, проверяли транспортную инфраструктуру, разворачивали мобильные пункты обслуживания и даже полевые аэродромы.

На Центральной базе резерва бронетанковой техники специалисты МТО в оперативном порядке приводят в боевую готовность стоящие на хранении машины. Их здесь сотни, но каждая проходит ежегодное техобслуживание. Но как только возникает необходимость ее быстро приводят в боевую готовность: на нее устанавливают аккумуляторы и продувают от пыли и влаги. Это неприкасаемый резерв для восполнения потерь в случае войны, который специалисты МТО готовы ввести в строй в кратчайшие сроки. Сотни танков еще вчера стоявших в солидоле через короткое время уже своим ходом заезжают на железнодорожные платформы для отправки в войска.

Кроме того, в Забайкалье проводится срочная передислокация целого авиаполка! Поэтому тыловым аэродромным службам нужно действовать очень быстро. К месту стоянки боевых машин приезжает целая колонна спецавтомобилей. Чтобы подготовить самолет к вылету заправить его одним лишь топливом недостаточно.

В авиации вся техника специальная и особенная и пожарная тут — не исключение. Ее отличие в том, что сзади он имеет сопла, которые предназначены для запенивания взлетно-посадочной полосы. Это происходит, когда здесь ждут посадки аварийного самолета.

В экстренных ситуациях роль аэродрома может сыграть и автодорога. Так, посреди дня на трассу село целое звено штурмовиков Су-25. Качеству позавидует любой автобан! Ровный как стол участок трасы длиной два с половиной километра и шириной 40 метров, модернизирован построена по спецзаказу министерства обороны и способен выдержать не только боевые, но и транспортные самолеты. Вслед за грачами здесь приземляется Ан-26. Уникальную посадку этого самолета на шоссе наши летчики-транспортники проводят впервые в новейшей истории России.

Тут же на обочине развернута вся аэродромная инфраструктура. Небо стерегут зенитные ракетные комплексы, с воздуха посадку прикрывают ударные вертолёты. Теперь в дело вступают тыловики. «Грачи» заправляют керосином и кислородом, заряжают и подвешивают авиационные боеприпасы. Мобильные полевые пункты снабжения работают максимально оперативно.

на катере военной полиции сопровождаю понтон с цистерной) — Сейчас военнослужащие тыловых подразделений переправляют на другой берег цистерны с топливом и дополнительные подвижные топливозаправщики. Все это происходит под прикрытием боевых катеров военной полиции.

Начинается переброска подкрепления. В одночасье в движение приходит огромная машина системы снабжения российской армии. Пока аварийные бригады восстанавливают мосты. На малых понтонах и больших плавучих баржах переправляются подразделения для контратаки. Враг пытается сорвать десантную операцию.

Диверсанты осуществили нападение на плавучий понтон и военная полиция отражает эту агрессию.