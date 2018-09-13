США и Япония провели испытание системы противоракетной обороны

Согласно изложенным ею сведениям, в рамках испытания над Тихим океаном была перехвачена баллистическая ракета, выпущенная с полигона на острове Кауаи на Гавайях. Противоракета была выпущена японским эсминцем с управляемым ракетным оружием Atago, который оснащен боевой информационно-управляющей системой (БИУС) Aegis.

Эсминцы типа Atago были построены для ВМС Японии в количестве двух единиц (DDG-177 и DDG-178) в 2004-2008 годах. Они предназначены для ПВО и ПЛО корабельных соединений, борьбы с надводными и подводными силами противника, нанесения ударов по береговым объектам и выполнения других задач. Корабль имеет гладкопалубную архитектуру корпуса с небольшим снижением высоты надводного борта в кормовой оконечности, решетчатая мачта заменена на обычную. Кормовой ракетный погреб перенесен из корпуса в кормовую надстройку, в которой размещены два ангара для многоцелевых вертолетов. Корпус и надстройки выполнены из стали. Корпус разбит на 12 водонепроницаемых отсеков. В конструкции корабля применены меры для снижения радиолокационной заметности. Предусмотрена локальная конструкционная защита за счет применения бронестали и кевлара. Обеспечена защита от оружия массового поражения.