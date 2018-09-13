СМИ: в зоне поиска подлодки San Juan обнаружили крупный объект

БУЭНОС-АЙРЕС , 13 сентября. / ТАСС /. Компания Ocean Infinity обнаружила объект длиной 55 метров в зоне поиска исчезнувшей в ноябре 2017 года подводной лодки ВМС Аргентины San Juan. Об этом сообщил в среду телеканал Todo Noticias.

По его данным, в настоящее время специалисты анализируют снимки, полученные при помощи автономных подводных аппаратов. Если имеющихся на данный момент изображений будет недостаточно для определения происхождения объекта, его осмотрят при помощи телеуправляемого подводного аппарата.

Как отмечают родственники членов экипажа субмарины, находящиеся на борту ведущего поиск судна Seabed Constructor, не исключено, что обнаруженный объект является «геологическим образованием».

Кроме того, в зоне поиска на глубине 300 метров было найдено затонувшее судно. В Ocean Infinity отвергли предположение, что это может быть подлодка из-за несовпадения размеров. Тем не менее по просьбе родственников подводников специалисты проведут дополнительный осмотр судна.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.

В апреле зону поиска покинуло последнее участвовавшее в операции иностранное судно — российское океанографическое судно «Янтарь». В понедельник к поиску приступила частная компания Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины.