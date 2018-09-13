Путин покинул Приморье, чтобы проверить готовность российской армии 

После нескольких дней пребывания во Владивостоке на четвертом ВЭФ, Владимир Путин отправился в Забайкальский край, чтобы понаблюдать за военными учениями «Восток-2018», сообщает PRIMPRESS.
Военные уже несколько дней совершают маневры на полигоне «Цугол» в Забайкалье. Международные учения «Восток-2018» стартовал еще 11 сентября и завершится 15 сентября.
Перед Владимиром Путиным солдаты российской армии продемонстрировали маневры, по сценарию которых они отражают условное нападение. Стоит отметить, что на полях использованы комплексы «Искандер-М».
Стоит отметить, что работа ВЭФ на острове Русском во Владивостоке продолжается и по сей день.