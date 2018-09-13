В Евпатории открыли сквер Морских авиаторов с амфибией Бе-12

Открытие сквера приурочили к 100-летию образованию первого в СССР и России полка гидроавиации и 50-летию основания первого в Советском Союзе полка корабельной авиации, который базировался на аэродроме Донузлав.

Самолет-амфибия Бе-12 базировался в мирненском гарнизоне с 1960-х годов вплоть до развала Советского Cоюза. Ветераны выступили с инициативой вернуть самолет в поселок, и при поддержке республиканского бюджета проект удалось реализовать. На заброшенном пустыре разбили газоны, уложили тротуарную плитку, смонтировали освещение, установили скамейки и детскую площадку. В самом центре прогулочной зоны разместили 16 стендов с информацией о становлении российской морской авиации, боевом пути летных полков.

Транспортировка советской амфибии из Качи в Евпаторию в начале августа заняла целую ночь. В операции приняли участие представители 318-го особого авиаполка Черноморского флота, ГИБДД и «Крымэнерго». Энергетикам в некоторых точках маршрута пришлось приподнимать провода ЛЭП над дорогой, чтобы огромный самолет не оборвал их. После установки Бе-12 отдельно в Мирный были доставлены крылья амфибии. Впрочем, ветераны обращают внимание, что и сейчас самолет-памятник имеет незаконченный вид.

— Приказ замминистра обороны РФ Тимура Иванова № 52 от 24 января 2018 года обязывает передать выведенный из боевого состава по истечению технического ресурса самолет Бе-12 со всеми системами, агрегатами и оборудованием, обеспечивающими его экспонатный вид для установки в качестве памятника, в собственность администрации Евпатории, — пояснил Владимир Янкин, председатель общественной организации «Ветераны Вооруженных Сил 78-го ОКПЛВП». — Но несмотря на это требование, командование полка отказывается от передачи двигателей АИ-20Д, считая, что планер самолета без двигателей и воздушных винтов вполне сойдет за экспонатный вид. Мы обратились с письмом к Главкому ВМФ адмиралу Королеву и начальнику морской авиации ВМФ генералу Кожину с просьбой оперативно разобраться в этом вопросе и допоставить эти или подобные двигатели и винты.

Ветераны авиаполка надеются, что это техническое недоразумение будет устранено, а сквер превратится в любимое место отдыха жителей поселка и в еще одну популярную туристическую достопримечательность.