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В Евпатории открыли сквер Морских авиаторов с амфибией Бе-12
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В Евпатории открыли сквер Морских авиаторов с амфибией Бе-12 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Открытие сквера приурочили к 100-летию образованию первого в СССР и России полка гидроавиации и 50-летию основания первого в Советском Союзе полка корабельной авиации, который базировался на аэродроме Донузлав.
Самолет-амфибия Бе-12 базировался в мирненском гарнизоне с 1960-х годов вплоть до развала Советского Cоюза. Ветераны выступили с инициативой вернуть самолет в поселок, и при поддержке республиканского бюджета проект удалось реализовать. На заброшенном пустыре разбили газоны, уложили тротуарную плитку, смонтировали освещение, установили скамейки и детскую площадку. В самом центре прогулочной зоны разместили 16 стендов с информацией о становлении российской морской авиации, боевом пути летных полков.
Транспортировка советской амфибии из Качи в Евпаторию в начале августа заняла целую ночь. В операции приняли участие представители 318-го особого авиаполка Черноморского флота, ГИБДД и «Крымэнерго». Энергетикам в некоторых точках маршрута пришлось приподнимать провода ЛЭП над дорогой, чтобы огромный самолет не оборвал их. После установки Бе-12 отдельно в Мирный были доставлены крылья амфибии. Впрочем, ветераны обращают внимание, что и сейчас самолет-памятник имеет незаконченный вид.
— Приказ замминистра обороны РФ Тимура Иванова № 52 от 24 января 2018 года обязывает передать выведенный из боевого состава по истечению технического ресурса самолет Бе-12 со всеми системами, агрегатами и оборудованием, обеспечивающими его экспонатный вид для установки в качестве памятника, в собственность администрации Евпатории, — пояснил Владимир Янкин, председатель общественной организации «Ветераны Вооруженных Сил 78-го ОКПЛВП». — Но несмотря на это требование, командование полка отказывается от передачи двигателей АИ-20Д, считая, что планер самолета без двигателей и воздушных винтов вполне сойдет за экспонатный вид. Мы обратились с письмом к Главкому ВМФ адмиралу Королеву и начальнику морской авиации ВМФ генералу Кожину с просьбой оперативно разобраться в этом вопросе и допоставить эти или подобные двигатели и винты.
Ветераны авиаполка надеются, что это техническое недоразумение будет устранено, а сквер превратится в любимое место отдыха жителей поселка и в еще одну популярную туристическую достопримечательность.
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