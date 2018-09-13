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Сердюков придумал план по списанию всех старых вертолётов в РФ
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Сердюков придумал план по списанию всех старых вертолётов в РФ 

ИД «Собеседник» + ещё 2 1 час назад
Директор «Ростеха» Анатолий Сердюков предложил сценарий списания всех старых вертолётов в России.
РБК пишет, что на международной выставке «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике Анатолий Сердюков заявил, что запрет на эксплуатацию вертолётов старше 25 лет может сопровождаться госпрограммой, облегчающей авиаперевозчикам закупку новой техники.
«Возможно, будет выработана программа утилизации и задействована лизинговая схема. Например, старый вертолёт будет приниматься в зачёт первого платежа, взамен авиакомпания получит новую машину», — сказал Сердюков.
По его словам, замена старых вертолётов новыми направлена на повышение безопасности полётов. Российские авиакомпании используют большое число вертолётов старше 25 лет, отметил он. «Надо чётко осознавать, что ресурс техники — не вечный. Наступает время, когда летать на таких вертолётах становится опасно», — подчеркнул Сердюков.
В конце августа стало известно, что в правительстве осуждают планы о запрете на эксплуатацию вертолётов старше 25 лет для поддержки «падающего производства „Вертолётов России“».
Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский рассказал, что более 60-70% сегодняшних гражданских вертолётов в РФ эксплуатировались ещё в начале 90-х годов. «Наша задача — обеспечить безопасную эксплуатацию и, конечно, загрузить свое производство. Поэтому мы, если такая программа будет, конечно, активно в нее включимся», — прокомментировал он слова директора «Ростеха».
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