Сердюков придумал план по списанию всех старых вертолётов в РФ

РБК пишет, что на международной выставке «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике Анатолий Сердюков заявил, что запрет на эксплуатацию вертолётов старше 25 лет может сопровождаться госпрограммой, облегчающей авиаперевозчикам закупку новой техники.

«Возможно, будет выработана программа утилизации и задействована лизинговая схема. Например, старый вертолёт будет приниматься в зачёт первого платежа, взамен авиакомпания получит новую машину», — сказал Сердюков.

По его словам, замена старых вертолётов новыми направлена на повышение безопасности полётов. Российские авиакомпании используют большое число вертолётов старше 25 лет, отметил он. «Надо чётко осознавать, что ресурс техники — не вечный. Наступает время, когда летать на таких вертолётах становится опасно», — подчеркнул Сердюков.

В конце августа стало известно, что в правительстве осуждают планы о запрете на эксплуатацию вертолётов старше 25 лет для поддержки «падающего производства „Вертолётов России“».