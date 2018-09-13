National Interest (США): В 1945 году ВМС США тайно передал России 150 военных кораблей для вторжения в Японию

10 апреля 1945 года советский сухогруз подошел к побережью замерзшей военной базы на Аляске , которая вполне оправданно называлась «Холодный залив». На борту судна было 500 моряков военно-морского флота СССР. Они прибыли на американскую базу, чтобы пройти тренировку и научиться управлять одним из 149 кораблей США , которые Вашингтон передал Советскому Союзу.

Тайной миссией этого флота было доставить солдат Красной армии для вторжения в Японию , хотя на то время Москва и Токио официально находились в мирных отношениях. В начале 1945 года военные США собрали достаточно доказательств того, что десантная высадка на японских островах была бы чрезвычайно кровавой и разрушительной. В конце концов, если японские солдаты были готовы биться до последнего за такие удаленные острова как Иото и Пелелиу, то какой бы был их ответ на вторжение американцев на Хонсю или Хоккайдо?

Поэтому президент США Франклин Рузвельт пытался привлечь советскую армию, чтобы она поддержала американское вторжение. Впрочем, советский лидер не был в этом заинтересован. Еще в октябре 1939 года советские танки и монгольская кавалерия разбили японские силы в Монголии в решающей битве на Халхин-Голе. После этого Кремль и Токио официально заключили пакт о нейтралитете. В японской Квантуанской армии не было большого желания взять реванш, а СССР вскоре был полностью занят войной против Третьего рейха, унесшей более 20 миллионов соdетских граждан и 7 миллионов солдат и офицеров. Наконец, в октябре 1944 года Сталин сказал Рузвельту и премьер-министру Великобритании Уинстону Черчилю, что он направит Красную армию на войну против Японии через три месяца после падения нацистской Германии . Кроме того, он поставил условие, что СССР должны предоставить корабли для этого.

Хотя советские военно-морские силы проводили небольшие десантные операции в Арктике, на Балтийском и Черном морях во времена Второй мировой войны, у них не было столько возможностей для высадки морского десанта, как у западных союзников. Советские корабли были технологически отсталыми, а кроме того они были развернуты в атлантическом направлении, где продолжалась борьба с нацистскими войсками. Но если США соглашались помочь СССР подготовить вторжение в Японию, нужно было не просто передать корабли, но и научить советских солдат ими управлять. То, что произошло дальше, подробно описано Ричардом Расселом в его исследовании «Проект Хула: тайное советско-американское сотрудничество в войне против Японии».

В феврале 1945 года Вашингтон и Москва договорились организовать переброску кораблей в Колд-Бей (штат Аляска), поскольку в этом месте находилась заброшенная база Форт-Рэндалл и поблизости не было гражданского населения. Поскольку Советы официально сохраняли нейтралитет, было важно, чтобы операция под кодовым названием «Проект Хула» оставалась в секрете.

В конце концов было решено передать 180 кораблей. Наиболее боеспособными были патрульные фрегаты класса «Тахома», оптимизированные под борьбу против подводных лодок и оснащенные тридюймовими пушками и многочисленными боковыми пушками. Они были дополнены 34 минными тральщиками класса «Эдмирэбл», которые были оснащены схожим вооружением. Кроме того, Советский Союз получил 92 катера для борьбы с субмаринами и запасные деревянные торпедные лодки. Также американцы предоставили четыре плавучих станции для ремонта поврежденных судов. Но наиболее важным вкладом Вашингтона стали большие десантные корабли «Лэндинг крафт инфантри», оснащенные пандусами, по которым одновременно могли сбежать на берег до 200 солдат.

В марте того года делегация ВМФ СССР прибыла на базу «Холодный залив», чтобы обсудить тренировочную программу с командованием Военно-морского флота США во главе с Уильямом Максвеллом. Советская сторона настаивала на проведении учений в море, в то время как американская больше склонялась к проведению инструктажа в классах. Однако, им в конце концов пришлось идти на компромисс.

Первые пять советских кораблей прибыли в «Холодный залив» в апреле, привезя на обучение 2358 советских моряков и их командира адмирала Бориса Попова , который ранее командовал эсминцем. Тренировке мешала суровая погода на Аляске, а также языковой барьер. Американским военным было трудно объяснить советским солдатам, как работать с радарами, поскольку они понятия не имели о существовании такой технологии.

К 17 мая подготовка советских моряков была завершена. И после специальной торжественной церемонии предоставленные США корабли отправились в СССР. До 31 июля более 100 кораблей прибыли в порт Петропавловск. Через восемь дней, 8 августа, через три месяца после капитуляции нацистской Германии, советские войска выступили против Квантуанской армии Японии в Маньчжурии. Американские корабли были направлены в акваторию, которая разделяла СССР и Японскую империю. Первыми целями для них стали остров Сахалин, который был на то время поделен между советской и японской стороной, и Курильские острова.

Советские сухопутные войска начали вторжение в южную часть Сахалина 11 августа. 15 августа японским войскам было приказано прекратить сопротивление, и советский флот, начиная с 16 августа, начал серию десантных операций. Однако японский гарнизон продолжал отбиваться, и поэтому с советской стороны были жертвы. Тем не менее, после официальной капитуляции Японии были захвачены порты Торо и Маока.

Штурм Курильских островов, начавшийся на рассвете 18 сентября, оказался еще более беспощадным. Шестнадцать кораблей, поставленных в рамках проекта «Хула», были развернуты для высадки советских морских пехотинцев на острове Шумшу. Тем не менее, береговые батареи на мысе Кокутан потиопили пять десантных кораблей типа ЛКИ, в результате чего морские пехотинцы остались без своих радиостанций и тяжелого вооружения. Плацдарм был почти захвачен контратакующей японскими солдатами, хотя советская воздушная поддержка, противотанковые винтовки и морская артиллерия в конечном счетесмогли разбить легкие японские танки «Тип-94» и «Тип-97». Через несколько дней японский гарнизон, наконец, выполнил приказ о капитуляции, и советские военно-морские силы начали обеспечивать безопасность остальных островов Курильской гряды.

Проект «Хула» завершился только 4 сентября, через два дня после официальной капитуляции Японии. В рамках проекта обучение прошли 12 тысяч советских моряков, советский флот получил в распоряжение 149 кораблей. Четыре месяца спустя, ВМС США начали требовать возвращения кораблей.

Тем не менее, маленькая вещь под названием холодная война к тому времени стала препятствием американо-советскому сотрудничеству. В октябре 1949 года двадцать семь патрульных фрегатов были, наконец, возвращены. Пятнадцать из двадцати пяти оставшихся на плаву десантных кораблей СССР удерживал до 1955 года. К тому времени корабли пришли в такое плохое состояние, что ВМФ США даже не хотел брать на себя расходы по их утилизации, поэтому оставшиеся суда были затоплены или проданы на металлолом Советам.