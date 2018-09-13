Летчики РФ и Китая уничтожили «боевиков» в Забайкалье

Российские и китайские летчики уничтожили «боевиков» в Забайкалье

Экипажи российских Су-30СМ, МиГ-31, Су-24, и китайских истребителей-бомбардировщиков JH-7 поднимаются в небо на маневрах «Восток-2018».

Взлетно-посадочная полоса буквально раскаляется от ревущих сопл и турбин. Один за одним в небо поднимаются истребители, бомбардировщики и штурмовики. Вместе с российскими самолетами Су-30СМ и МиГ-31 на задание уходят китайские воздушные асы.

Китайские истерибители-бомбардировщики JH-7 вылетают для нанесения авиаудара. Их задача — ракетами и бомбами уничтожить мотопехоту противника.

Рассекая облака, огромная эскадрилья движется к заданному району. Координаты целей прямо в воздухе передает самолет-разведчик СУ-24МР.

Особые полутонные авиабомбы отсоединяются и на парашютах с ювелирной точностью поражают живую силу и технику условного противника.

В это же время полки ПВО на дальнем расстоянии обнаруживают самолеты, беспилотники и крылатые ракеты «неприятеля». По тревоге в небо поднимаются истребители МИГ-31 — они способны перехватывать и сбивать, в том числе, крылатые ракеты.

На учениях летчики помогают сухопутным войскам перейти в контрнаступление. А как известно — там где отработала авиация, боевую задачу выполнять гораздо проще.

Всего в маневрах «Восток-2018», которые проводятся на 18 полигонах ВВО задействовано около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин.