Десантники отработали аэромобильные действия на учениях «Восток-2018»

"В ходе проведения основного этапа розыгрыша практических действий войск на полигоне «Цугол» с задачей захвата и уничтожения выявленного центра управления боевыми действиями условного противника и овладения выгодным рубежом при поддержке армейской авиации в заданном районе осуществлена высадка тактического десанта в составе аэромобильного батальона 31 отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения аэромобильных действий десанта привлекались более 40 вертолетов Ми-8АМТШ, два тяжелых многоцелевых транспортных вертолета Ми-26 и более десяти вертолетов огневой поддержки Ми-24.

"Практические действия десанта отрабатывались в рамках проведения эксперимента по созданию и боевому применению десантно-штурмовых подразделений «нового типа». В том числе осуществлялась переброска военно-транспортными вертолетами подразделений мобильного резерва, на вооружении которых состоят высокоманевренные специальные транспортные средства", — добавляется в сообщении.

В Минобороны рассказали, что на внешней подвеске вертолетов Ми-8 в заданный район были доставлены автомобили УАЗ «Пикап», вертолетами Ми-26 было десантировано восемь мотовездеходов, четыре бронеавтомобиля «Рысь», оснащенных ПТУР «Корнет» и крупногабаритными пулеметами «Корд».