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Десантники отработали аэромобильные действия на учениях «Восток-2018»
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Десантники отработали аэромобильные действия на учениях «Восток-2018» 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПОЛИГОН ЦУГОЛ (Забайкальский край), 13 сен — РИА Новости. Батальон Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ в рамках маневров «Восток-2018» при поддержке авиации впервые отработал аэромобильные действия и успешно высадился в Забайкалье, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"В ходе проведения основного этапа розыгрыша практических действий войск на полигоне «Цугол» с задачей захвата и уничтожения выявленного центра управления боевыми действиями условного противника и овладения выгодным рубежом при поддержке армейской авиации в заданном районе осуществлена высадка тактического десанта в составе аэромобильного батальона 31 отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для обеспечения аэромобильных действий десанта привлекались более 40 вертолетов Ми-8АМТШ, два тяжелых многоцелевых транспортных вертолета Ми-26 и более десяти вертолетов огневой поддержки Ми-24.
"Практические действия десанта отрабатывались в рамках проведения эксперимента по созданию и боевому применению десантно-штурмовых подразделений «нового типа». В том числе осуществлялась переброска военно-транспортными вертолетами подразделений мобильного резерва, на вооружении которых состоят высокоманевренные специальные транспортные средства", — добавляется в сообщении.
В Минобороны рассказали, что на внешней подвеске вертолетов Ми-8 в заданный район были доставлены автомобили УАЗ «Пикап», вертолетами Ми-26 было десантировано восемь мотовездеходов, четыре бронеавтомобиля «Рысь», оснащенных ПТУР «Корнет» и крупногабаритными пулеметами «Корд».
Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они являются крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлечено почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах принимают участие подразделения из Китая и Монголии.
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