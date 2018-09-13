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Более 1000 курсантов учебного центра отрабатывают форсирование реки в ходе учения на Урале
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Более 1000 курсантов учебного центра отрабатывают форсирование реки в ходе учения на Урале 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 1000 курсантов учебного центра ЦВО приступили к форсированию реки на учении в Свердловской области.
Более 1000 курсантов учебного центра Центрального военного округа (ЦВО) приступили к форсированию реки на учении в Свердловской области.
Экипажи боевых машин пехоты БМП-2 473-го окружного учебного центра ЦВО выполняют различные способы форсирования водных преград, в частности отработают упражнения по входу, выходу из воды и вождению на плаву. Экипажи Т-72 проведут танки по дну реки. Преодоление водной преграды считается одним их наиболее сложных элементов в подготовке экипажей многотонных бронемашин. Личный состав допускается к его выполнению только после курса легководолазной подготовки. Танкисты экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления.
Помимо этого, военнослужащие технических подразделений отработают задачи по эвакуации техники из-под воды при возникновении условной нештатной ситуации.
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