Украинский экс‐министр назвал причину, по которой Россию боятся в мире

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что Россию можно было бы «разгромить в пыль», если у нее не было ядерного оружия. Такое заявление политик сделал в эфире телеканала «112 Украина», прокомментировав учения «Восток-2018».

Главная цель этих маневров в России, по его словам, состоит в том, чтобы другие государства избегали с Москвой военного конфликта.

«Была бы Россия не ядерной державой, все бы решилось намного проще и давно: НАТО бы ее разгромило в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва ли это получится, по крайней мере, сегодня», — сказал Суслов.

Крупнейшие военные учения «Восток-2018» проходят в России с 11 по 17 сентября. Ими руководит министр обороны Сергей Шойгу

В маневрах на Дальнем Востоке и прилегающих к нему акваториях Тихого океана участвуют более 300 тысяч военных, свыше тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, а также до 36 тысяч бронетранспортеров, танков и других машин. Кроме того, в учениях задействованы 80 кораблей и судов обеспечения. Присоединятся к российским военным и подразделения из Монголии и Китая.