Цзиньжи тоутяо (Китай): Очень усмиряющие действия! Россия дважды нанесла удар по Японии, установив новый рекорд свирепости

Франция и Давление, которое в последнее время оказывается на Россию , поражает воображение. Сейчас эта страна переживает удар от новой волны американских санкций. Также важно, что из-за ситуации в Сирии между Россией и США формируется еще более серьезный военный конфликт. Кроме того, на протяжении длительного периода союзники Соединенных Штатов по блоку НАТО Англия — в военной сфере проявляют свою недоброжелательность. Они один за другим подвергли РФ жестокой критике, официально обвинив страну в применении химического оружия и в развязке военных действий в Сирии. Конечно же, Япония , которая всегда извлекает выгоду из чужих затруднений, не осталась в стороне и приняла активное участие в подавлении России. За подобные действия Японии по сдерживанию российских военных сил, РФ провела две ответные операции, что привело жителей Страны восходящего солнца в ужас.

4 сентября информационное агентство Kyodo, со ссылкой на Министерство обороны Японии, опубликовало заявление о том, что 28 судов военно-морского флота России покинули Охотское море, прошли через пролив Лаперуза к северу от острова Хоккайдо и взяли курс на Японское море. Морские силы самообороны Японии обнаружили 28 разведывательных судов, эсминец и конвойное судно Тихоокеанского флота РФ, проходящими в западном направлении через пролив Лаперуза. По сообщениям японских СМИ, эта крупнейшая группировка кораблей, которая прошла через пролив, со времен окончания холодной войны. Также было заявлено, что помимо кораблей, прошедших через пролив Лаперуза, в Японском и Охотском морях проводят военные учения более 40 боевых суден и ракетных катеров.

Сотрудники береговой охраны Японии у островов Сэнкаку

Судя по тому, сколько внимания уделили японские СМИ данному событию, действия ВМФ России действительно привели Страну восходящего солнца в неописуемый ужас. Хотя министерство обороны Японии и заявило, что информация о целях и причинах этих маневров не публиковалась из-за отсутствия достоверной информации, однако, очевидно, что это — некий самообман для Японии. Ведь ясно видна ее неуверенность в себе. На самом деле, за пару дней до этого инцидента, Россия уже продемонстрировала японцам свою военную мощь. 2 сентября российские бомбардировщики Су-24 и противолодочные самолеты Ту-142 поднялись в небо близ островов Хонсю и Хоккайдо. Хотя масштаб этой военной операции был не велик, однако также заставил Японию запаниковать и в срочном порядке поднять в воздух самолеты сил самообороны, чтобы «сопроводить» российские воздушные судна и тщательно проследить за их действиями.

Проведение Россией за достаточно короткий период таких устрашающих военных маневров около японских границ конечно же имеет особый смысл. У данной операции ВМФ и ранее проведенных действий в воздухе есть единая цель. Можно сказать, что меры — месть Японии, но в то же время это и некое предупреждение. 23 августа Япония, словно страна, находящаяся в акватории Балтийского моря, внезапно ввела в его воды учебное судно JS Kashima и сторожевой корабль JS Makinami. Эти корабли приняли участие в учениях вместе с одной из морских группировок НАТО. Данные действия представили собой угрозу западным российским портам и суднам Северного флота, располагающимся в Северном Ледовитом океане.

Еще больше возмутило РФ, то что Япония провела учения в Балтийском море именно в кризисный для России период. В течение августа отношения между США и РФ внезапно стали накаляться с новой силой. Так, 10 августа Трамп объявил о начале новой волны санкций в отношении России, которые на данный момент уже действуют. В двадцатых числах августа американская сторона стала непрерывно заявлять о намерении провести военные удары по Сирии. Причиной для нападок на сирийское правительство служит обвинение Асада в применении химического оружия. Сейчас в Средиземном море и Персидском заливе дислоцировано множество кораблей и подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами, а также на американской военно-воздушной базе Удейд в Катаре уже давно размещены бомбардировщики В-1В.

Однако даже когда уже буквально запахло порохом, Россия продолжает поддерживать правительство Асада, которое находится в бедственном положении. Что касается России, то на Ближнем Востоке Сирия — ее единственная сфера влияния, которую ни в коем случае нельзя потерять. В этой стране не только находится единственная зарубежная военная база РФ, но также Сирия имеет очень важное стратегическое положение. Если там рухнет власть Асада и государство станет подконтрольно США, то ВМФ РФ потеряет свою опору в Средиземном море, вследствие чего Россия возможно утратит свое влияние на Ближнем Востоке в целом.

Сейчас Россия находится в состоянии загнанного зверя, но все же оказывает сопротивление. Хотя РФ и теряет свое влияние, но все же остается сильным игроком. А Япония слишком высоко оценила себя, и думая, что добивает лежачего, пришла к «дверям России» в Балтийском море и стала хвастаться своей силой. Более того, сейчас все внимание РФ сосредоточено на ближневосточном регионе, а конкретно на Сирии. Все силы брошены на принятие ответных мер против военного давления со стороны Америки. Поэтому абсолютно недопустимо, чтобы своими действиями Япония поднимала шум в Северо-восточной Азии. По этой причине российские корабли и прошли в проливе Лаперуза, а не так, как по заявлениям Министерства обороны Японии о неясных целях. Данные действия были направлены на то, чтобы отомстить Японии за неподобающие военные операции, а также напомнить о том, что не следует совершать необдуманных поступков. Таким красивым способом Россия одним маневром добилась двойного результата.