Более 40 ударных самолетов примут участие в маневрах на полигоне Цугол в Забайкалье

МОСКВА , 13 сентября. / ТАСС /. Более 40 ударных самолетов будет задействовано в групповом авиационном ударе по условному противнику на полигоне Цугол в Забайкальском крае в рамках основного этапа маневров «Восток-2018». Об этом в четверг сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России

"В рамках розыгрыша практических действий войск на полигоне Цугол для нанесения группового авиационного удара будет привлечено свыше 40 ударных самолетов бомбардировочной, истребительной, штурмовой и армейской авиации", — говорится в сообщении.

Как пояснили в Минобороны, будут задействованы экипажи дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24 и штурмовиков Су-25СМ. При этом отмечается, что действия ударных самолетов в воздухе будут прикрывать истребители поколения «4++» Су-30СМ.

"Авиация нанесет бомбовые удары по огневым позициям, пунктам управления, защищенным объектам, опорным пунктам и резервам условного противника", — рассказали в военном ведомстве. Поражение условного противника будет осуществляться с использованием разведывательно-ударного комплекса разведки, управления и связи КРУС «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

За основным этапом маневров на полигоне Цугол в четверг будет наблюдать президент России Владимир Путин

"Восток-2018"

Маневры «Восток-2018» проходят на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу

Всего в маневрах участвует около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Эти маневры являются самым масштабными в истории российской армии. Подобных учений не проводилось с 1981 года, когда на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов и в акватории Балтийского моря в СССР прошли маневры с участием около 100 тыс. человек.