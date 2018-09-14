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Сирия новости 14 сентября 22.30: ИГ отбило у курдов ранее утерянные районы, новый взрыв в Хасаке
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Сирия новости 14 сентября 22.30: ИГ отбило у курдов ранее утерянные районы, новый взрыв в Хасаке 

Федеральное агентство новостей + ещё 12 2 часа назад
Сирия, 14 сентября. Террористы отбили все территории, ранее захваченные курдами на юго-востоке Дейр-эз-Зора. ВС Ирака задержали шестерых боевиков ИГ в Ниневии. Новый взрыв прогремел в городе Аш-Шаддади в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
ВКС РФ: проводят боевые вылеты между Дамаском и Эс-Сувейдой.
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают готовиться к наступлению в Идлибе.
«Исламское государство» (ИГИЛ): отбило все территории, ранее захваченные курдами вблизи города Багуз Фаукани в Дейр-эз-Зоре; подозревается в организации взрыва на севере Идлиба.
Курды: понесли потери при взрыве в городе Аш-Шаддади в Хасаке.
ВС Ирака: задержали шестерых террористов ИГ в провинции Ниневия.
Провинция Дейр-эз-Зор  На юго-востоке Дейр-эз-Зора не прекращаются ожесточенные бои между отрядами «Исламского государства» и проамериканскими «Демократическим силам Сирии»**** (SDF). Курдский военный источник в сети Twitter (VivaRevolt) сообщает о том, что вооруженные столкновения с террористами отмечаются в районе населенного пункта Ас-Суса. В противовес предыдущим сообщениям интернет-порталов, подконтрольных силам SDF, Telegram-канал (News_of_the_north) заявляет о том, что боевики ИГ отбили все территории вблизи города Багуз Фаукани, которые ранее удалось занять курдам. Источник отмечает, что это стало возможным из-за песчаной бури. Напомним, всего несколько часов назад курдские СМИ публиковали сообщения о захвате населенного пункта.
Провинция Идлиб
Правительственные войска продолжают подготовку к полномасштабному наступлению провинции Идлиб. Турецкий журналист, выступавший на телеканале Arti TV, сообщил о том, что к линии разграничения сил с джихадистами продолжают прибывать конвои военной техники. По словам военного корреспондента, власти САР все еще пытаются достичь мирного соглашения с радикалами, в то время как сирийские и российские силы предпринимают все возможное, чтобы эвакуировать мирных жителей. Тем не менее исламисты этому всячески препятствуют, продолжая проводить аресты всех, кто готов к мирному урегулированию конфликта с правительством. Журналист заявляет, что гражданские лица необходимы исламистам для того, чтобы обеспечить себе живой щит.
Между тем мощный взрыв прогремел в северной части провинции в районе населенного пункта Хизано, передает в сети Telegram военный источник (News_of_the_north). Что стало причиной произошедшего, пока не известно. Предполагается, что сработало взрывное устройство, установленное террористами так называемых спящих ячеек «Исламского государства».
Провинция Эс-Сувейда
Российские ВКС возобновили боевые вылеты в районе границы между провинциями Дамаск и Эс-Сувейда, где все еще скрываются разрозненные отряды «Исламского государства». Согласно информации новостного портала Al Masdar News, военные самолеты авиации РФ интенсифицировали воздушные атаки на плато Ас-Сафа. В результате точечных авиаударов ВКС РФ серьезно пострадали оборонительные сооружения джихадистов ИГ. О потерях боевиков в живой силе не сообщается. Напомним, радикалы прибыли в Эс-Сувейду со стороны американской военной базы «Ат-Танф», где они прошли обучение. Об этом стало известно после показаний одного из террористов ИГ, захваченных в плен военнослужащими Сирийской арабской армии (САА). Джихадист сообщил о том, что военные специалисты Вашингтона тренировали не только исламистов вооруженной оппозиции, но и членов ИГ. Военные эксперты уверены, что таким образом, США намереваются вновь дестабилизировать сложившуюся в стране ситуацию.
Провинция Хасака
Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что в районе города Аш-Шаддади произошел еще один взрыв. Бомба была заложена в автомобиле «Демократических сил Сирии» (SDF). В результате взрыва как минимум два бойца курдского формирования были убиты, несколько членов SDF получили ранения. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено боевиками подпольных ячеек «Исламского государства». Напомним, в первой половине дня также детонировало СВУ в одном из районов населенного пункта, что привело к гибели мальчика.
В провинции Ниневия были проведены обыски с целью обнаружения и ликвидации подпольных групп «Исламского государства». По данным новостного портала Iraqi News, в результате спецоперации вооруженных сил Ирака удалось задержать шестерых террористов ИГ в кварталах Аль-Митхак, Аль-Кахира, Аль-Тахрир и Аль-Мутанна, в западной части административного центра провинции — города Мосул. Ранее на этой неделе также были арестованы члены одной из «спящих ячеек» в районе населенного пункта Эш-Шура к югу от Мосула. Напомним, премьер-министр страны Хайдер Аль-Абади выступил с заявлением о полном уничтожении террористической группировки в Ираке в декабре прошлого года, тем не менее некоторым джихадистам удалось бежать во время боевых действий, после чего они скрылись в пустынных районах и приступили к подпольной деятельности. Несмотря на регулярные операции иракской армии, направленные на их уничтожение, радикалы ИГ все еще сохраняют присутствие в стране и представляют угрозу для безопасности мирного населения.
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