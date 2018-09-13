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Вертолет Ми-8АМТШ высадил главные силы десанта «по-штурмовому»: кадры маневров «Восток-2018»
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Вертолет Ми-8АМТШ высадил главные силы десанта «по-штурмовому»: кадры маневров «Восток-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Прикрытие высадки десанта осуществляет группа огневой поддержки, состоящая из восьми вертолетов Ка-52 «Аллигатор».
В рамках розыгрыша практичских действий в ходе крупнейших маневров «Восток-2018» вертолеты Ми-8 осуществили высадку главных сил десанта «по штурмовому». Прикрытие высадки десанта осуществляет группа огневой поддержки, состоящая из восьми вертолетов Ка-52 «Аллигатор».
В составе главных сил десанта осуществляется переброска мобильного резерва, на вооружении которого состоят высокоманевренные транспортные спецсредства, имеющие возможность транспортирования вертолетами.
Переброска мобильного резерва в район высадки десанта осуществляется посредством мотовездеходов, автомобилей «Пикап» с пусковыми установками ПТРК «Корнет» и специальных транспортных средств «Рысь» со 120-миллиметровыми минометами «Сани», вертолетами Ми-26.
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ способен транспортировать до 16 человек личного состава и наносить огневое поражение комплексом вооружения, установленного на внешней подвеске. В зависимости от выполняемой задачи может нести: две 23-миллиметровые авиационные пушки, блоки неуправляемых ракет, ракеты типа «воздух-воздух» и «воздух-земля», а также выполнять задачи по бомбометанию.
Вертолет Ка-52 «Аллигатор» оснащен комплексом вооружения в составе управляемых ракет «Вихрь», 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72, блоками неуправляемых ракет, ракетами типа Р-73.
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