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На Украине знают, как «разгромить Россию в пыль»
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Украинский экс-министр: НАТО разгромила бы Россию «в пыль» 

ИноСМИ + ещё 4 28 минут назад
Фото: © РИА Новости, Алексей Никольский
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что НАТО «разгромила бы Россию в пыль», если бы у последней не было ядерного оружия. Об этом политик рассказал в эфире телеканала «112 Украина», комментируя проходящие международные военные учения «Восток-2018».
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что НАТО «разгромила бы Россию в пыль», если бы у нее не было ядерного оружия. Об этом политик рассказал в эфире телеканала «112 Украина», комментируя проходящие международные военные учения «Восток-2018».
Далее приводится текст заявления Виктора Суслова:
— Все страны периодически проводят [военные] учения. Что касается Дальнего Востока, то США, имея [военные] базы в Южной Корее, ежегодно там проводят [совместные] учения с южнокорейскими Вооруженными силами, отрабатывая возможные операции по отражению атак со стороны КНДР. Китай проводит учения. Ничего удивительного в этом нет. Россия [также] каждый год проводит учения. Год назад прошли учения на территории Белоруссии «Запад-2017». Примечательно, что учения «Восток-2018» проходят совместно с Китаем и Монголией. Таким образом Россия показывает, что у нее есть союзники. У них есть оборонный договор, в рамках которого они действуют. Для них важно наладить взаимодействие.
Китайская армия тоже одна из наиболее сильных и многочисленных в мире. У нее огромный научный, военный и технический потенциал. Учения должны показать, что Россия может выступить вместе со своими союзниками. Учения оценивать можно по-разному. Непосредственно Украину они никак не затрагивают. В военном деле всегда есть элемент демонстрации, [например], на военных выставках. [Можно также вспомнить] известное обращение Путина, когда он давал характеристики новым видам российского оружия. Все это имеет большое политическое влияние и заставляет насторожиться. По крайней мере, США и НАТО стараются избегать военного конфликта с Россией.
Я думаю, что если бы Россия не была ядерной державой, все решилось бы намного проще. НАТО бы разгромила ее давно в пыль. Поэтому Россия и демонстрирует мускулы, [показывая], что это едва ли получится, по крайне мере, сегодня.
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