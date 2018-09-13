На Украине знают, как «разгромить Россию в пыль»

Украинский экс-министр: НАТО разгромила бы Россию «в пыль»

«112 Украина», комментируя проходящие международные военные учения «Восток-2018». Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что НАТО «разгромила бы Россию в пыль», если бы у последней не было ядерного оружия. Об этом политик рассказал в эфире телеканала, комментируя проходящие международные военные учения «Восток-2018».

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что НАТО «разгромила бы Россию в пыль», если бы у нее не было ядерного оружия. Об этом политик рассказал в эфире телеканала «112 Украина», комментируя проходящие международные военные учения «Восток-2018».

Далее приводится текст заявления Виктора Суслова:

— Все страны периодически проводят [военные] учения. Что касается Дальнего Востока, то США, имея [военные] базы в Южной Корее, ежегодно там проводят [совместные] учения с южнокорейскими Вооруженными силами, отрабатывая возможные операции по отражению атак со стороны КНДР. Китай проводит учения. Ничего удивительного в этом нет. Россия [также] каждый год проводит учения. Год назад прошли учения на территории Белоруссии «Запад-2017». Примечательно, что учения «Восток-2018» проходят совместно с Китаем и Монголией. Таким образом Россия показывает, что у нее есть союзники. У них есть оборонный договор, в рамках которого они действуют. Для них важно наладить взаимодействие.

Китайская армия тоже одна из наиболее сильных и многочисленных в мире. У нее огромный научный, военный и технический потенциал. Учения должны показать, что Россия может выступить вместе со своими союзниками. Учения оценивать можно по-разному. Непосредственно Украину они никак не затрагивают. В военном деле всегда есть элемент демонстрации, [например], на военных выставках. [Можно также вспомнить] известное обращение Путина, когда он давал характеристики новым видам российского оружия. Все это имеет большое политическое влияние и заставляет насторожиться. По крайней мере, США и НАТО стараются избегать военного конфликта с Россией.