На Украине назвали условие для «разгрома России в пыль»

Бывший глава министерства экономики Украины Виктор Суслов назвал условие, при котором, по его мнению, Россию можно было бы «разгромить пыль». Своими смелыми мечтами политик поделился в эфире телеканала «112», комментируя масштабные российские учения «Восток-2018».

Задачу «разгрома России в пыль» украинский экс-министр «благоразумно» возложил на страны НАТО. По мнению Суслова, это давно бы произошло, не будь у РФ ядерного оружия.

«Была бы Россия не ядерная держава, все бы решилось намного проще и давно: НАТО бы ее давно разгромило в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва ли это получится, по крайней мере, сегодня», — заявил Суслов.

Масштабные учения «Восток-2018» стартовали 11 сентября. Они стали самыми крупными в России за тридцать семь лет. В общей сложности задействовано около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, а также порядка 80 кораблей и судов.