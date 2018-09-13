На Украине назвали условие для «разгрома России в пыль» 

Задача «разгрома России в пыль» украинский экс-министр экономики Виктор Суслов «благоразумно» возложил на страны НАТО.
Бывший глава министерства экономики Украины Виктор Суслов назвал условие, при котором, по его мнению, Россию можно было бы «разгромить пыль». Своими смелыми мечтами политик поделился в эфире телеканала «112», комментируя масштабные российские учения «Восток-2018».
Задачу «разгрома России в пыль» украинский экс-министр «благоразумно» возложил на страны НАТО. По мнению Суслова, это давно бы произошло, не будь у РФ ядерного оружия.
«Была бы Россия не ядерная держава, все бы решилось намного проще и давно: НАТО бы ее давно разгромило в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва ли это получится, по крайней мере, сегодня», — заявил Суслов.
Масштабные учения «Восток-2018» стартовали 11 сентября. Они стали самыми крупными в России за тридцать семь лет. В общей сложности задействовано около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, а также порядка 80 кораблей и судов.