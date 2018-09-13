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«Звезда» ведет прямую трансляцию с маневров «Восток-2018»
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«Звезда» ведет прямую трансляцию с маневров «Восток-2018» 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Маневры «Восток-2018» проводятся с 11 по 17 сентября на восемнадцати полигонах Восточного военного округа, в акваториях трех морей (Японского, Охотского, Берингова) и двух заливов (Авачинского, Кроноцкого).
Сегодня, на межвидовом полигоне «Цугол» проходит розыгрыш практических действий в рамках маневров «Восток-2018».
По легенде учений, противник нанес коалиционной группировке рассекающий удар во фланг обороняющихся войск и стремится захватить выгодный рубеж. В задачу же коалиционной группировки входит отражение наступления противника.
Для выполнения задач привлечено свыше 25 тысяч человек личного состава, более 4960 единиц ВВСТ, из них 130 самолетов, вертолетов и 10 беспилотных летательных аппаратов, девять соединений 29, 35 и 36 армий Восточного военного округа, бригада и танковый полк Центрального военного округа, две десантно-штурмовые бригады ВДВ, бригада НОАК и взвод Монгольской Республики.
По завершению практического этапа учений состоится смотр войск, участвующих в маневрах.
Учения «Восток-2018» проходят под руководствам главы российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу. Понаблюдать за розыгрыш практических действий на полигон «Цугол» также прибыл президент России Владимир Путин.
«Восток-2018» — крупнейшие за последние 37 лет военные учения в РФ. Всего к маневрам привлечено около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и БПЛА, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других боевых машин, а также до 80 кораблей и судов обеспечения.
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