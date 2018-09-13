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Вертолеты ВКС РФ обеспечат высадку тактического десанта на полигоне «Цугол»
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Вертолеты ВКС РФ обеспечат высадку тактического десанта на полигоне «Цугол» 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 40 вертолетов Ми-8АМТШ высадят десант ВДВ в рамках крупнейших учений «Восток-2018».
Более 40 вертолетов Ми-8АМТШ будет задействовано в обеспечении высадки тактического десанта ВДВ в ходе розыгрыша практических действий войск на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Десантирование личного состава будет проводится по-штурмовому из положения зависания вертолетов над землей с использованием канатных и других специальных средств.
Прикрытие высадки тактического десанта обеспечат 14 ударных вертолетов Ми-24.
Ми-8АМТШ — многоцелевой вертолет с комплексом управляемого вооружения, новой авионикой и усиленной бронезащитой. Вертолет может вооружаться комплексом «Штурм-В», неуправляемыми ракетами С-8, 23 мм пушками и 7,62 мм пулеметами в носовой и кормовой установках. «Изюминкой», отличающей АМТШ от предыдущих вариантов серии вертолетов Ми-8 является включение в состав вооружения ПТУР «Атака» или «Штурм», управляемых ракет воздух-воздух «Игла».
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