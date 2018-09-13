На полигоне «Цугол» артиллеристы уничтожат опорные пункты условного противника высокоточными боеприпасами «Краснополь»

В завершающей фазе огневого налета будут задействованы огневые средства гаубичных артиллерийских дивизионов «Мста-Б» и «Акация» с использованием целеуказаний, полученных от беспилотного летательного аппарата «Гранат-4».

В ходе розыгрыша одного из этапов практических действий войск на полигоне «Цугол» артиллеристы Восточного военного округа применят высокоточные боеприпасы «Краснополь» для уничтожения опорных пунктов условного противника.

В завершающей фазе огневого налета будут задействованы огневые средства гаубичных артиллерийских дивизионов «Мста-Б» и «Акация» артиллерийской и мотострелковой бригад Восточного военного округа с использованием целеуказаний, полученных от беспилотного летательного аппарата «Гранат-4».

«Краснополь» — корректируемый осколочно-фугасный снаряд калибра 152 мм с полуактивной лазерной головкой самонаведения, входящий в состав российского комплекса управляемого вооружения, позволяющий точно поражать объекты противника на дальность до 20 тысяч метров. Стрельба может выполняться из 152 мм артиллерийских систем Д-30, «Акация», «Мста-С», «Мста-Б».