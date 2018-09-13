На полигоне «Цугол» будут применены роботехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9»

Всего для выполнения задачи будет задействовано десять групп штурма и разграждения от отдельного мотострелкового и отдельного инженерно-саперного соединений Восточного военного округа.

В ходе розыгрыша одного из этапов практических действий войск маневров группы разграждения инженерно-саперных подразделений проделают проходы в минно-взрывных заграждениях условного противника с применением самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит», боевых машин разминирования БМР-3М, а также мобильных робототехнических комплексов «Уран-6».

Всего для выполнения задачи будет задействовано десять групп штурма и разграждения от отдельного мотострелкового и отдельного инженерно-саперного соединений Восточного военного округа. Действия мотострелков и саперов будут прикрывать робототехнические комплексы «Уран-9», способные уничтожать живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тысяч метров.

Робот-сапер «Уран-6» — гусеничный самоходный радиоуправляемый минный трал, предназначенный для разминирования участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. Роботизированный комплекс движется со скоростью до 3 километров в час и позволяет обнаружить и по команде оператора уничтожить любые взрывоопасные предметы.

Роботехнический комплекс «Уран-9» предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника. На вооружении 12-тонного комплекса стоит комплекс управляемого вооружения «Атака» с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы «Шмель-М», 30-мм автоматическая пушка 2А72 и 7,62 мм пулемет.