Ещё
Авиационную поддержку войскам на полигоне «Цугол» окажут ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиационную поддержку войскам на полигоне «Цугол» окажут ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Под их прикрытием подразделения танкистов и мотострелков Восточного военного округа осуществят развертывание в боевые порядки.
В рамках розыгрыша практических действий войск на полигоне «Цугол» авиационную поддержку действиям подразделений Сухопутных войск окажут разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».
Звенья вертолетов армейской авиации нанесут поражение условному противнику на переднем крае. Под их прикрытием подразделения танкистов и мотострелков Восточного военного округа осуществят развертывание в боевые порядки.
Ка-52 «Аллигатор» — российский разведывательно-ударный вертолет, предназначенный для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя, оснащен мощным комплексом стрелково-пушечного вооружения, управляемых и неуправляемых ракет.
ТК «Звезда»: последние новости
Путин посетит основной этап маневров «Восток-2018» на полигоне Цугол Российские мотострелки при поддержке артиллерии уничтожили лагерь условных террористов в Таджикистане Рота боевых машин поддержки танков «Терминатор» усилит танковые подразделения на полигоне «Цугол»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление306
Раскрыт подход РФ по Курилам59
Оценены шансы России отразить удар США631
У России есть козырь в деле Скрипалей209
Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
02:14
В машине брата сестер Хачатурян произошел взрыв
Происшествия
01:19
Украина решила превратить Крым в пустыню
Общество
00:19
Москву резко накроют холода
Погода Новости Москвы
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
06:07
Опубликовано фото возможного убийцы Захарченко
В мире
00:52
Британия не смогла найти «российский след»
В мире
05:35
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение