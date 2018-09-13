Авиационную поддержку войскам на полигоне «Цугол» окажут ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор»

Под их прикрытием подразделения танкистов и мотострелков Восточного военного округа осуществят развертывание в боевые порядки.

В рамках розыгрыша практических действий войск на полигоне «Цугол» авиационную поддержку действиям подразделений Сухопутных войск окажут разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

Звенья вертолетов армейской авиации нанесут поражение условному противнику на переднем крае. Под их прикрытием подразделения танкистов и мотострелков Восточного военного округа осуществят развертывание в боевые порядки.

Ка-52 «Аллигатор» — российский разведывательно-ударный вертолет, предназначенный для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя, оснащен мощным комплексом стрелково-пушечного вооружения, управляемых и неуправляемых ракет.