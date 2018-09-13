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Противотанкисты ВВО уничтожат бронированные цели условного противника управляемыми ракетами «Конкурс-М» и «Штурм-С»
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Противотанкисты ВВО уничтожат бронированные цели условного противника управляемыми ракетами «Конкурс-М» и «Штурм-С» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Противотанкисты приступят к выполнению задачи на этапе развертывания танковых, мотострелковых и огнеметных подразделений во взводные колонны, оказывая огневую поддержку войскам, переходящим в наступление.
В рамках розыгрыша одного из этапов практических действий войск на полигоне «Цугол» противотанковые подразделения отдельного мотострелкового и артиллерийского соединения Восточного военного округа уничтожат бронированные цели условного противника с использованием противотанковых управляемых ракет «Штурм-С» и «Конкурс-М».
Противотанкисты приступят к выполнению задачи на этапе развертывания танковых, мотострелковых и огнеметных подразделений во взводные колонны, оказывая огневую поддержку войскам, переходящим в наступление.
Для обеспечения перехода в атаку противотанковые подразделения заблаговременно уничтожили танки и другие бронированные средства условного противника на переднем крае.
Самоходный противотанковый комплекс «Штурм-С» — многоцелевая машина, предназначенная для уничтожения танков и других бронированных целей, полевых укреплений, живой силы противника, а также низколетящих мало скоростных воздушных целей. Стрельба по целям может вестись как в движении и с коротких остановок, так и на плаву. 130 мм ПТУР «Штурм-С» способна поразить цель на дальности от 400 до 5000 метров. Кумулятивная боевая часть ракеты обеспечивает пробивание брони толщиной до 560 мм.
«Конкурс-М» предназначен для поражения современных танков, бронированных боевых машин, оснащенных динамической защитой, укрепленных огневых точек, подвижных, неподвижных наземных и находящихся на плаву малоразмерных целей в любое время суток. Конструкция пусковой установки позволяет размещать комплекс на колесных и гусеничных боевых машинах (БТР, БМП, БМД) и легковых машинах высокой проходимости. Комплекс «Конкурс-М» является основой противотанковой обороны.
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