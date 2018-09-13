Роботы-саперы «прочешут» полигон Цугол

Для разминирования будут использовать самоходные реактивные установоки УР-77 «Метеорит», боевые машины БМР-3М, а также роботов-саперов «Уран-6», которые оборудованы четырьмя видеокамерами для обеспечения кругового обзора. — Действия саперов будут прикрывать другие боевые роботы, «Уран-9», которые способны уничтожать живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти километров, — говорится в сообщении.

Комплекс «Уран-6» оборудован четырьмя видеокамерами для обеспечения кругового обзора.