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Роботы-саперы «прочешут» полигон Цугол
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Роботы-саперы «прочешут» полигон Цугол 

75.RU 1 час назад
Фото: 75.RU
Для разминирования будут использовать самоходные реактивные установоки УР-77 «Метеорит», боевые машины БМР-3М, а также роботов-саперов «Уран-6», которые оборудованы четырьмя видеокамерами для обеспечения кругового обзора. — Действия саперов будут прикрывать другие боевые роботы, «Уран-9», которые способны уничтожать живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти километров, — говорится в сообщении.
Комплекс «Уран-6» оборудован четырьмя видеокамерами для обеспечения кругового обзора.
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