«Аллигаторы» поддержат действия наземных войск на «Востоке-2018»

Ка-52 «Аллигатор» — российский разведывательно-ударный вертолет, оснащенный мощным комплексом стрелково-пушечного вооружения, управляемых и неуправляемых ракет.

В рамках маневров «Восток-2018» на полигоне «Цугол» поддержку с воздуха действиям подразделений Сухопутных войск окажут вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Под прикрытием российских вертолетов танкисты и мотострелки ВВО перестроятся в боевые порядки.

Ка-52 «Аллигатор» — российский разведывательно-ударный вертолет, предназначенный для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя, оснащен мощным комплексом стрелково-пушечного вооружения, управляемых и неуправляемых ракет.