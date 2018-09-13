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«Аллигаторы» поддержат действия наземных войск на «Востоке-2018»
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«Аллигаторы» поддержат действия наземных войск на «Востоке-2018» 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ка-52 «Аллигатор» — российский разведывательно-ударный вертолет, оснащенный мощным комплексом стрелково-пушечного вооружения, управляемых и неуправляемых ракет.
В рамках маневров «Восток-2018» на полигоне «Цугол» поддержку с воздуха действиям подразделений Сухопутных войск окажут вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Под прикрытием российских вертолетов танкисты и мотострелки ВВО перестроятся в боевые порядки.
Ка-52 «Аллигатор» — российский разведывательно-ударный вертолет, предназначенный для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя, оснащен мощным комплексом стрелково-пушечного вооружения, управляемых и неуправляемых ракет.
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