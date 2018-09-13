Гендиректор и генеральный конструктор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь отмечает 70-летие

— Владимир Григорьевич, как становятся главными конструкторами?

— Отвечать на этот вопрос крайне сложно. Во-первых, надо много знать и отлично разбираться в технических вопросах. Не менее важны качества организатора и лидера. И, конечно же, должно быть отменное здоровье, стрессоустойчивость и огромное желание работать на предельный результат. Почему в 1998 году начальником предприятия и главным конструктором назначили меня? Видимо, руководство страны посчитало наиболее подготовленным к этой миссии.

— В каком состоянии приняли предприятие?

Стояла задача убедить руководство страны, Министерства обороны, ВМФ, Совет безопасности о сохранении в качестве приоритетного направления по созданию морских и наземных комплексов с использованием жидких ракетных двигателей. Необходимо было учесть появившееся лоббирование того или иного проекта, найти способы убедительных доказательств наших преимуществ. Принципиальные позиции технической политики предприятия оставались неизменными, это позволило не только сохранить кооперацию институтов, научно-производственных объединений, заводов-изготовителей, но и развить их потенциал.

— Какой период деятельности ГРЦ за годы руководства считаете самым сложным?

— Пожалуй, самым сложным периодом в роли руководителя были для меня первые пять лет. Это было время «собирания камней», период закладки будущего предприятия, определение его перспективы, курса, выстраивания отношений с руководством страны, Министерством обороны, Военно-Морским флотом.

— Статус главы структуры, подобной вашей, предполагает координацию деятельности целой кооперации, непосредственный контакт с заказчиками всех уровней. Как удается всем этим управлять?

— Первое — надо быть убежденным в выбранном направлении и не сворачивать с него, как бы не было трудно. Иметь колоссальную работоспособность. Уметь убеждать руководство и коллег. Иметь надежный тыл в семье и на работе. Немаловажную роль играет интуиция, непререкаемый авторитет. И, конечно, нужен характер.

— Какие чувства испытываете перед очередным пуском?

— Пуск ракеты — это венец напряженной кропотливой работы сотен организаций промышленности и тысяч ученых, конструкторов, инженеров, рабочих различных специальностей. К успеху или неудаче нельзя привыкнуть, даже если ты был участником более сотни пусков. Огромная доза адреналина в случае победы, огорчения — в случае неуспеха. Это временное состояние души. Оно быстро проходит, и через некоторое время ты уже в поиске причин того или иного результата, и все мысли уже о завтрашнем дне.

— К ГРЦ всегда было пристальное внимание со стороны государства…

После ознакомления с лабораторно-экспериментальной базой предприятия и доклада о состоянии дел было проведено выездное совещание Совета безопасности под руководством Владимира Путина

Приезд любого высокопоставленного лица сопряжен с решением особых задач, решить которые без личного контакта бывает практически невозможно. В то же время загружать первое лицо государства вопросами второго плана недопустимо. Главная задача руководителя — предельно четко выразить суть проблемы и порядок ее решения.

Что ожидает руководитель? Конечно же, достойной оценки проделанной работы, надеется услышать добрые пожелания, получить поддержку.

— Это была первая личная встреча с президентом?

— Первая личная встреча была в 2000 году на подводной лодке пр. 667 БДРМ. Мне показалось, что президент был невероятно собранным, внимательно вслушивался в каждую фразу. Было нелегко чисто психологически отстаивать свои позиции, которые не всегда совпадали с мнением министра обороны РФ маршалом И. Д. Сергеевым, находившегося также на борту подводной лодки. Но другого выхода не было. После совещания в кают-кампании АПЛ президент вручил группе моряков-подводников именные наручные часы, в том числе и мне. Было очень приятно, и я этим горжусь!

— Ваша деятельность отмечена множеством наград. Какая для вас самая дорогая?

— Самая памятная награда для меня — это жетон «За дальний поход». Он вручается военным морякам. Но мы, группа гражданских специалистов, выполнили завершающие стрельбы с подводной лодки проекта 667 АУ ракетами 3М-20 по программе летных испытаний в 1973 году. Тогда и были удостоены командованием 3-й флотилии подводных лодок Краснознаменного Северного флота этого почетного для любого моряка знака.

— Владимир Григорьевич, если бы время повернулось вспять, хотели бы что-то изменить?

— Моя судьба связана с оборонно-промышленным комплексом страны и стремление создавать лучшие образцы ракетной техники является для меня движущей силой, как и для любого конструктора. Стратегическое оружие ГРЦ обеспечивает на Земле мир, достигнутые нами успехи приносят ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения, поэтому какой-то иной жизни, другого пути я для себя не вижу.

О предприятии

Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (АО «ГРЦ Макеева») — головной разработчик ракетных комплексов стратегического назначения и один из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники.

Предприятие основано решением Правительства СССР 16 декабря 1947 года как Специальное конструкторское бюро по ракетам дальнего действия (СКБ-385). Итогом 70-летней творческой деятельности и самоотверженного труда учёных, конструкторов, производственников, испытателей ГРЦ стали разработка и создание трёх поколений ракетных комплексов, восьми базовых ракет и 16 модификаций, которые составляли и составляют основу морских стратегических ядерных сил СССР и РФ.

Сегодня коллектив ГРЦ усиленно и успешно работает над выполнением важного государственного заказа, осуществляет целую серию работ по созданию вооружений и военной техники, в том числе и на дальнюю перспективу. Продолжаются работы по совершенствованию морских стратегических ядерных сил, приданию баллистическим ракетам подводных лодок новых качеств.