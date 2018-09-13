Артиллеристы из России и Китая нанесут совместный удар в рамках «Восток-2018»

Одновременный удар нанесут расчеты российских «Ураганов» и китайских «Тип-81». На полигоне «Цугол» артиллеристы ВС РФ и НОАК совместно уничтожат важные объекты условного противника. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. «Российские и китайские артиллеристы совместно уничтожат передовые пункты управления и огневые средства условного противника», — сказано в сообщении. В ударе примут участие расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» ВВО и реактивный дивизион «Тип-81» артиллерийского полка мотопехотной бригады НОАК.