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В групповом авиационном ударе по условному противнику на полигоне «Цугол» будет задействовано свыше 40 ударных самолетов
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В групповом авиационном ударе по условному противнику на полигоне «Цугол» будет задействовано свыше 40 ударных самолетов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Действия ударных самолетов в воздухе будут прикрывать многофункциональные сверхманевренные истребители поколения 4++ Су-30СМ.
В рамках розыгрыша практических действий войск на полигоне «Цугол» для нанесения группового авиационного удара будет привлечено свыше сорока ударных самолетов бомбардировочной, истребительной, штурмовой и армейской авиации.
В выполнении задачи по нанесению авиаудара будут задействованы экипажи дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25СМ.
Авиация нанесет бомбовые удары по огневым позициям, пунктам управления, защищенным объектам, опорным пунктам и резервам условного противника.
Действия ударных самолетов в воздухе будут прикрывать многофункциональные сверхманевренные истребители поколения 4++ Су-30СМ.
Авиационное поражение условного противника будет осуществляться с использованием разведывательно-ударного комплекса разведки, управления и связи КРУС «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».
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