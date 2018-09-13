В групповом авиационном ударе по условному противнику на полигоне «Цугол» будет задействовано свыше 40 ударных самолетов

Действия ударных самолетов в воздухе будут прикрывать многофункциональные сверхманевренные истребители поколения 4++ Су-30СМ.

В рамках розыгрыша практических действий войск на полигоне «Цугол» для нанесения группового авиационного удара будет привлечено свыше сорока ударных самолетов бомбардировочной, истребительной, штурмовой и армейской авиации.

В выполнении задачи по нанесению авиаудара будут задействованы экипажи дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25СМ.

Авиация нанесет бомбовые удары по огневым позициям, пунктам управления, защищенным объектам, опорным пунктам и резервам условного противника.

Действия ударных самолетов в воздухе будут прикрывать многофункциональные сверхманевренные истребители поколения 4++ Су-30СМ.

Авиационное поражение условного противника будет осуществляться с использованием разведывательно-ударного комплекса разведки, управления и связи КРУС «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».