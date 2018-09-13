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На полигоне «Цугол» создана сверхсложная мишенная обстановка
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На полигоне «Цугол» создана сверхсложная мишенная обстановка 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В целях обеспечения действий войск (сил) в максимально приближенных к боевым условиях на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае специалистами боевой подготовки создана сверхсложная мишенная обстановка.
Всего для отображения тактической обстановки на полигоне подготовлено 15 рубежей целей, 8 районов целей для авиации и 19 районов целей для ракетных войск и артиллерии. Для повышения реалистичности целей выставлено 212 бронеобъектов, более 2800 мишеней, из них 1200 тяжелых, которые максимально отображают объекты, образцы вооружения и военной техники условного противника.
Пространственный размах созданной мишенной обстановки для обозначения действий условного противника (протяженностью по фронту до 8 километров и в глубину до 24 километров) позволяет отработать действия войск (сил) при проведении масштабных операций.
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