На полигоне «Цугол» российские и китайские артиллеристы совместно уничтожат важные объекты условного противника

После выполнения задачи по уничтожению важных целей условного противника артиллерийские подразделения совершат противоогневой маневр и приступят к дальнейшему уничтожению сосредоточенным огнем его опорных пунктов.

В ходе розыгрыша одного из этапов практических действий войск на полигоне «Цугол» российские и китайские артиллеристы совместно уничтожат передовые пункты управления и огневые средства условного противника.

В соответствии с планом операции одновременно нанесут огневой удар подразделения реактивных систем залпового огня «Ураган» артиллерийских соединений Восточного военного округа и реактивный дивизион «Тип-81» артиллерийского полка мотопехотной бригады Народно-освободительной армии Китая.

После выполнения задачи по уничтожению важных целей условного противника артиллерийские подразделения совершат противоогневой маневр и приступят к дальнейшему уничтожению сосредоточенным огнем его опорных пунктов.

В период с 11 по 17 сентября с.г. в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2018 год под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана проводятся маневры войск (сил) «Восток-2018».

К ним привлекаются органы военного управления, войска (силы) Восточного и Центрального военных округов, силы (войска) Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Всего в маневрах принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.