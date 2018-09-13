В Забайкалье подготовили мишенную обстановку для маневров «Восток-2018»

"В целях обеспечения действий войск (сил) в максимально приближенных к боевым условиях на полигоне Цугол в Забайкальском крае специалистами боевой подготовки создана сверхсложная мишенная обстановка", — говорится в сообщении.

"Для повышения реалистичности целей выставлено 212 бронеобъектов, более 2800 мишеней, из них 1200 тяжелых, которые максимально отображают объекты, образцы вооружения и военной техники условного противника", — отмечает департамент.