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Путин посетит основной этап учений «Восток — 2018» на полигоне Цугол
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Путин посетит основной этап учений «Восток — 2018» на полигоне Цугол 

Российская Газета + ещё 8 1 час назад
Фото: Российская Газета
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в масштабных военных учениях «Восток — 2018». Глава государства посетит основной этап маневров на полигоне Цугол в Забайкальском крае.
Здесь будут задействованы более 25 тысяч российских военнослужащих, около трех тысяч военных Китая и Монголии, свыше семи тысяч единиц вооружения и различной техники, а также 250 самолетов и вертолетов. Страны отработают действия по отражению наступления условного противника.
Как сообщает Министерство обороны РФ, на полигоне Цугол созданы условия максимально приближенные к боевым. Специалистами разработана сверхсложная мишенная обстановка. Подготовлены цели для авиации, ракетных войск и артиллерии, которые расположены таким образом, чтобы отработать действия войск при масштабных военных операциях.
Маневры «Восток — 2018» стартовали в России во вторник и продлятся по 17 сентября. Учения проходят на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и войск ПВО, а также в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. В общей сложности в них задействовано около 300 тысяч военнослужащих, около 80 боевых кораблей и судов обеспечения, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, а также до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин.
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