Путин посетит основной этап учений «Восток — 2018» на полигоне Цугол

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в масштабных военных учениях «Восток — 2018». Глава государства посетит основной этап маневров на полигоне Цугол в Забайкальском крае

Здесь будут задействованы более 25 тысяч российских военнослужащих, около трех тысяч военных Китая Монголии , свыше семи тысяч единиц вооружения и различной техники, а также 250 самолетов и вертолетов. Страны отработают действия по отражению наступления условного противника.

Как сообщает Министерство обороны РФ, на полигоне Цугол созданы условия максимально приближенные к боевым. Специалистами разработана сверхсложная мишенная обстановка. Подготовлены цели для авиации, ракетных войск и артиллерии, которые расположены таким образом, чтобы отработать действия войск при масштабных военных операциях.

Маневры «Восток — 2018» стартовали в России во вторник и продлятся по 17 сентября. Учения проходят на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и войск ПВО, а также в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. В общей сложности в них задействовано около 300 тысяч военнослужащих, около 80 боевых кораблей и судов обеспечения, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, а также до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин.