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NASA испытало тормозную систему капсулы «Орион»
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NASA испытало тормозную систему капсулы «Орион» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Днем 12 сентября агентство NASA провело успешные испытания парашютной системы торможения тестовой посадочной капсулы будущего межпланетного корабля «Орион».
Последние тесты состоялись в штате Аризона. Капсула весом 9,5 тонн была сброшена с самолет С — 17 с высоты десять километров. Испытание подтвердило работоспособность системы из 11 основных и вспомогательных парашютов, а также пиротехнических зарядов, срабатывающих последовательно, и обеспечивающих торможение и посадку капсулы.
Из-за высокой скорости вхождения в земную атмосферу (девять километров в секунду) безопасно посадить «Орион» могут два главных парашюта и один стабилизирующий. Его первый запуск к луне назначен на 2023 год. Запуск ракеты-носителя SLS с кораблем «Орион» без экипажа на борту был перенесен с 2018 на 2019 год.
Беспилотный полет на новой ракете-носителе Space Launch System (SLS) Block 1 запланирован на 2020 год.
Ранее агентству NASA с помощью оборудования Обсерватории Солнечной динамики удалось запечатлеть вспышку на Солнце.
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