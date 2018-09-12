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Второй день общевойсковых учений «Восток-2018»
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Второй день общевойсковых учений «Восток-2018» 

RT на русском 49 минут назад
На территории Восточного военного округа проходят масштабные общевойсковые учения Вооружённых сил РФ «Восток-2018». Манёвры стали самой крупной проверкой боеготовности войск с 1981 года. С подробностями — корреспондент RT Мурад Газдиев.
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