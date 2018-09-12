Полк Йошкар-Олинского соединения РВСН до конца года перевооружат на «Ярс»

Командующий РВСН проверил ход строительства Козельской ракетной дивизии, состояние дел на объектах соединения, где проводятся работы по модернизации перевооружаемого ракетного полка. До конца этого года в Козельскую ракетную дивизию спланирована поставка межконтинентальных баллистических ракет РК «Ярс» и загрузка их в шахтные пусковые установки в перевооружаемом ракетном полку.

"К концу этого года очередной полк Йошкар-Олинского соединения будет перевооружен на ракетный комплекс «Ярс» мобильного базирования", — цитирует Сергея Каракаева департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

В настоящее время на ракетные комплексы «Ярс» мобильного базирования перевооружены Тейковское, Тагильское и Новосибирское ракетные соединения. Продолжается переоснащение Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений. Идет перевооружение полков Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс «Ярс» стационарного (шахтного) базирования.