Полк Йошкар-Олинского соединения РВСН до конца года перевооружат на «Ярс» 

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Полк Йошкар-Олинского ракетного соединения будет до конца года перевооружен на ракетный комплекс «Ярс» мобильного базирования, сообщил в среду командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.
Командующий РВСН проверил ход строительства Козельской ракетной дивизии, состояние дел на объектах соединения, где проводятся работы по модернизации перевооружаемого ракетного полка. До конца этого года в Козельскую ракетную дивизию спланирована поставка межконтинентальных баллистических ракет РК «Ярс» и загрузка их в шахтные пусковые установки в перевооружаемом ракетном полку.
"К концу этого года очередной полк Йошкар-Олинского соединения будет перевооружен на ракетный комплекс «Ярс» мобильного базирования", — цитирует Сергея Каракаева департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В настоящее время на ракетные комплексы «Ярс» мобильного базирования перевооружены Тейковское, Тагильское и Новосибирское ракетные соединения. Продолжается переоснащение Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений. Идет перевооружение полков Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс «Ярс» стационарного (шахтного) базирования.