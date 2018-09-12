Российские военные назвали недееспособным флот Украины 

Флот Украины не способен противостоять ВМФ РФ в случае военного конфликта. С такой точкой зрения выступил бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев, сообщило РИА «Новости».
По мнению Владимира Валуева, Украина практически полностью лишилась влияния на море.
«Если ВМС Украины, мягко говоря, никудышные, их сегодня почти не осталось как таковых, то сухопутная составляющая при должном наращивании может составить кое-какую силу, но мне кажется, что реальная цель всех этих маневров — удержать ненавистную большинству украинского населения власть у руля. Мне кажется, что все эти потуги окажутся никчемными и пользы режиму Порошенко не принесут», — заявил он.
Его мнение поддержал бывший главком Черноморским флотом, сообщил сайт «Дни.ру». Украину не спасут несколько бронекатеров. Киеву лучше придерживаться новых правил, которые сложились в Азовском и Черноморском регионах, добавил Владимир Комоедов.