Российские военные назвали недееспособным флот Украины

По мнению Владимира Валуева, Украина практически полностью лишилась влияния на море.

«Если ВМС Украины, мягко говоря, никудышные, их сегодня почти не осталось как таковых, то сухопутная составляющая при должном наращивании может составить кое-какую силу, но мне кажется, что реальная цель всех этих маневров — удержать ненавистную большинству украинского населения власть у руля. Мне кажется, что все эти потуги окажутся никчемными и пользы режиму Порошенко не принесут», — заявил он.