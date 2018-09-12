Кто из наших первый будет бомбить врага, если начнётся война с Россией

Среди пентагоновских генералов популярна теория ограниченных войн, в том числе ядерных. За океаном уверены, что, если американская военная машина сойдется на поле боя с нашей армией, то Москва не рискнет применить стратегическое атомное возмездие и ограничится тактическим ядерным оружием (ТЯО). Они считают, что русские — не самоубийцы, поэтому не ударят МБР.

Хотя наша оборонная доктрина предусматривает ответ супостату всеми возможными силами, тем не менее, в логике американцам не откажешь. При этом надо понимать само тактическое ядерное оружие малоэффективно без надежных средств доставки, из которых самым оперативным является, конечно, авиация.

Чем тактическое ядерное оружие отличается от стратегической триады

Общепризнанная классификация трактует тактическое ядерное оружие, как средство поражения укрепрайонов, складов, районной инфраструктуры и живой силы в рамках одного театра боевых действий. Дальность его применения не превышает 1000 км и чаще всего ограничивается 500-600 км. Для уничтожения же целых городов, которые могут находится в любой точке мира, применяют стратегическое ядерное оружие — наземного, морского и воздушного базирования, так называемую ядерную триаду. Как уже говорилось выше, в Америке предполагают, что в будущем конфликте между военными супердержавами, с большой долей вероятности, стороны ограничатся только ТЯО.

Ядерное умиротворение

Эксперты Пентагона убеждены, что только Россия и чуть-чуть Китай имеют нестратегическую атомную триаду: наземные крылатые ракеты малой и средней дальности, крылатые и тактические ракеты подлодок и кораблей и, главным образом, ядерные боеприпасы, которые доставляются авиацией.

Тем более, что во всех крупных военных учения нашей армии, согласно открытым источникам, моделируется авиационные удары тактическими атомными боеприпасами по условному противнику. Минобороны РФ такую стратегию называет «ядерной деэскалацией агрессии» — то есть принуждением к миру с помощью малых атомных бомб и ракет. [С-BLOCK]

Российские самолеты «ядерной деэскалации»

Технически все российские истребители, не говоря уж о бомбардировщиках, могут нести тактическое ядерное оружие. Но, по мнению американских экспертов, идеально для этой цели подходят самолеты двойного назначения Су-34 и Су-24М2. Именно они будут первыми наносить ограниченный ядерный удар по ПВО противника, чтобы завладеть небом над конфликтом. В будущем к потенциальным миссиям по атомному принуждению к миру присоединится новый авиационный комплекс Су-57 5-го поколения.

Хотя натовские эксперты считают, что Су-57 уступает по радиолокационной скрытности самолетам F-22 и F-35, но наш авиационный комплекс 5-го поколения превосходит американские ударные истребители по скорости и маневрировании при выполнении противоракетных маневров. Напомним, что в мае 2018 года ВКС РФ опубликовало видео запуска из бомбового отсека Су-57 наступательной ракеты Х-59МК2, способной нести ТЯО и уничтожать крупные объекты не заходя в зону ответственности ПВО противника. [С-BLOCK]

Гонка военных технологий

Самолет ВВС США F-35 Lightning II ("Молния-2") представляет самую большую угрозу для авиации России, как бы его не высмеивали некоторые охотники за сенсациями. Эта машина, хоть и не лишена недостатков, но является «невидимкой» для многих типов авиационных радаров. Однако в ограниченной ядерной войне на первое место выходит сохранение военной инфраструктуры. Именно поэтому натовские эксперты пишут: «русский удар малыми ядерными боеприпасами по натовским ПВО и аэродромам сделает применение „Молнии-2“ бесполезным», так как этим самолетом нужна высокотехнологичная поддержка.

Если внимательно посмотреть на гонку военных технологий, то можно увидеть, что американцы долгое время имели бесспорное преимущества по «стелс» — по радиолокационной скрытности летательных аппаратов. Но именно это обстоятельство заставило России сконцентрироваться на развитии ракетной техники «воздух-воздух» и «воздух-земля».

В результате этого сегодня возникла уникальная ситуация: нынешний уровень гражданских аналитических приборов и лабораторной техники в принципе дает возможность нашим инженерам приблизится к разгадке секретов штатовских «самолетов-невидимок», а вот американцам, чтобы достичь российского уровня по ракетам «воздух-воздух» и «воздух-земля», потребуется, как минимум, десятилетие и огромные деньги. Не случайно Пентагон плотно работает над переоборудованием ракет JASSM, JASSM-ER и LRASM под носители двойного назначения для своих истребителей 4-го поколения. По сути, повторяет российских подход к применению ТЯО. Правда, не так успешно, как им хотелось. Об этом говорят провальные удары JASSM по Сирии в апреле 2018 года, поскольку эти носители, как выяснилось, подавляются российскими система РЭБ. [С-BLOCK]

Чего боятся американцы

Россия, имея современные высокоскоростные ракетные средства доставки ТЯО, которые к тому же стартуют с истребителей Су-34 поколения 4+++, способна уничтожить в первые часы войны все войска НАТО и его военную инфраструктуру на глубине 600 км. Во всяком случае, так считают в Пентагоне. Но чтобы не повторилось «22 июня», нельзя позволит супостату ударить первому и обескровить авиацию.

Если же ВКС РФ получит перспективный истребитель МИГ-41 с новой гиперзвуковой ракетой «Кинжал» с дальностью поражения 2000 км+, то в зоне гарантированного уничтожения окажутся уже войска и инфраструктура уже всей Европы. По данным американского экспертного сообщества, «русским для решения имеющихся технологических задач этой супер-миссии осталось 5-7 лет». Причем не столь важно, окажется ли «Кинжал» гиперзвуковой ракетой, или будет скоростной аэробаллистической ракетой. [С-BLOCK]

Сколько у России тактических ядерных зарядов

Сегодня нет достоверной информации, сколько в России на самом деле тактического ядерного оружия.. Гуляющие по интернету цифры не достоверны, хотя бы потому, что Минобороны РФ засекретил эту информацию, а утечек информации не было. Впрочем, не знаем и мы, сколько ТЯО у НАТО.

После развала СССР некоторые украинские источники сообщили, что в то время возможный арсенал советского тактического ядерного оружия насчитывал 22 тысячи единиц мощностью до несколько килотонн в тротиловом эквиваленте. В настоящее время эта цифра, наверняка, в разы больше.

Сегодня наилучшим по мощности считаются ядерные боеприпасы от 10 до 100 тонн в в тротиловом эквиваленте. К слову, самая маленькая атомная бомба весит не более 50 кг, но её взрыв уничтожит все живое в диаметре 300 метров: выживут лишь те, кто окажется от эпицентра на расстоянии не менее 800 метров. То есть речь идет о гарантированном уничтожении полка противника в укрепрайоне.

В целом для тактического ядерного оружия очень важна миниатюризация боеприпасов, что позволяет масштабно использовать их для адресного уничтожения распределенной живой силы врага и боевой техники. Учитывая достижения российской атомной науки в области микроисточников ядерной энергии, то возможное количество и разновидность российского ТЯО вызывают гнетущие чувства у натовских генералов. Таким образом, все без исключения боевые летчики ВКС России способны участвовать в нанесении ударов тактическими ядерными ударами, но пилоты Су-34 и Су-24М2 сделают это лучше всех.