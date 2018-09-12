Кустурица поддержал инициативу Шойгу построить храм Вооруженных Сил

"Я слышал, что министр обороны РФ озвучил идею построить самый большой православный храм. Могу сказать, что это отличная идея, потому что вера у нас всегда была тайной связью между людьми, и это было самой основой нашей культуры и нашей цивилизации. Спасибо министру обороны РФ Сергею Шойгу за идею, я буду участвовать в этой акции", — сказал Кустурица.