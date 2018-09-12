Учения войск РХБ защиты стартовали в Алтайском крае

Подразделения соединения РХБ защиты 41-й общевойсковой армии выполнят нормативы по разведке местности, а также проведут специальную обработку вооружения, техники, личного обмундирования и экипировки.

Алтайском крае стартовали учения с подразделениями соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, в которых задействованы свыше 300 военнослужащих.

В ходе учений военнослужащие совершат марш на военной технике в район сосредоточения. Подразделения выполнят нормативы по радиационной, химической и биологической разведке местности, а также проведут специальную обработку вооружения, техники, личного обмундирования и экипировки.

Кроме того, в ходе учений военнослужащие отработают постановку аэрозольной завес с помощью машины ТДА-3 для прикрытия передвижения механизированной колонны и месторасположение командного пункта. В условиях лесистой местности завеса имитирует густой туман, что позволяет максимально скрыть военные объекты.

Батальонные тактико-специальные учения проходят на полигоне Топчиха, в них задействованы свыше 300 военнослужащих и около 60 единиц военной и специальной техники.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБ защиты и связи.