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Учения войск РХБ защиты стартовали в Алтайском крае
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Учения войск РХБ защиты стартовали в Алтайском крае 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Подразделения соединения РХБ защиты 41-й общевойсковой армии выполнят нормативы по разведке местности, а также проведут специальную обработку вооружения, техники, личного обмундирования и экипировки.
В Алтайском крае стартовали учения с подразделениями соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, в которых задействованы свыше 300 военнослужащих.
В ходе учений военнослужащие совершат марш на военной технике в район сосредоточения. Подразделения выполнят нормативы по радиационной, химической и биологической разведке местности, а также проведут специальную обработку вооружения, техники, личного обмундирования и экипировки.
Кроме того, в ходе учений военнослужащие отработают постановку аэрозольной завес с помощью машины ТДА-3 для прикрытия передвижения механизированной колонны и месторасположение командного пункта. В условиях лесистой местности завеса имитирует густой туман, что позволяет максимально скрыть военные объекты.
Батальонные тактико-специальные учения проходят на полигоне Топчиха, в них задействованы свыше 300 военнослужащих и около 60 единиц военной и специальной техники.
41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБ защиты и связи.
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