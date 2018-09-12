Военнослужащие ЦВО под Оренбургом скрыли позиции ракет «Искандер-М» от высокоточного оружия условного противника

Кроме того, подразделения РХБ защиты вывели технику в пункты дезактивации и дегазации и обработали зараженную технику с помощью машин специальной обработки АРС-14.

Оренбургской области военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа в ходе плановых учений скрыли стартовые позиции оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М».

По замыслу учений, расчёты ОТРК «Искандер-М» провели электронные пуски ракет по объектам инфраструктуры и командным пунктам условного противника. В ходе выполнения огневых задач дивизион был атакован высокоточными ракетами. Подразделение постановки термодымовой завесы с помощью машин ТДА-3 скрыло смену стартовых позиций ракетчиков в инфракрасном спектре, закрыв от авиационных средств поражения действия расчетов ОТРК «Искандер-М» на площади более 3 квадратных километров.

Кроме того, подразделения РХБ защиты вывели технику в пункты дезактивации и дегазации и обработали зараженную технику с помощью машин специальной обработки АРС-14.

К учениям привлекались около 700 военнослужащих и более 120 единиц военной и специальной техники.